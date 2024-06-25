韓星梁耀燮不敵紙匙羹！𢳂飯彎曲變攣最後咁做　網民笑：揚威海外

韓星來港一樣被香港紙餐具考起！即棄塑膠管制措施生效以來，港人已花一段時間習慣使用環保餐具，韓國組合Highlight（前身為BEAST）日前來港開演唱會，成員梁耀燮在YouTube分享片段有吃外賣畫面，見到他用紙匙羹插入白飯中想「𢳂」起時，紙匙羹柄馬上彎曲變攣日呈「Ｌ」形，令他無奈一笑，試過按住「彎點」繼續「𢳂」但失敗，最後只能握前一點繼續使用，過程中沒有面露不悅。

片段引起香港網民熱議，嘲諷「今次香港仲唔威返一次」、「香港又再次衝出國際」、「（我哋）真係失禮死人」，又提醒他下次來港要自備餐具。



梁耀燮展示紙匙羹彎曲變攣情況。（「서비웨이」YouTube影片截圖）

不少香港網民曾抱怨紙製餐具難用，要有一定「使用經驗」才吃得暢快。韓國組合Highlight來港開演唱會，當然要吃飽睡足拿出好表演，成員梁耀燮就在YouTube上分享名為「2024 HIGHLIGHT Asia Tour [HONGKONG]」的VLOG，有不少他吃香港外賣的畫面，沒想到也被紙製餐具「考起」。

較早用木筷子吃麵時未出問題。（「서비웨이」YouTube影片截圖）

原本他用木筷子吃麵都沒出問題，但畫面一轉去到翌朝起床再叫外賣吃，他用附上的紙匙羹吃用膠盒裝起的白飯，他一匙羹插入飯中想「𢳂」起時，紙匙羹柄馬上彎曲變攣吐「L」形，中間已幾乎斷開。梁耀燮向鏡頭展示變形情況後無奈一笑，嘗試按住變攣的「斷點」繼續用，但實在難以舀起食物，最後要握前一點才順利用紙匙羹吃飯和飲湯，過程中沒面露不悅，不少粉絲留言大讚梁耀燮很可愛。

梁耀燮按住紙匙羹斷點並握前一點，順利繼續食飯。（「서비웨이」YouTube影片截圖）

片段被分享到香港社交平台再引起討論，不少網民爆笑指紙餐具幫香港「衝出國際」，「今次香港仲唔威返一次」、「實俾韓國人笑死」、「好嘢冇人知，醜事傳千里」、「請遊客自備所有免費提供的用品」、「又再揚名海外」。留言更打趣指旅客來港前最好自備餐具。

有網民認真分享，指外賣的白飯如果裝得太「實」，用紙匙羹一定不夠力舀起，「要先用筷子搞鬆啲飯先得，無筷子可以唔使食」。

（綜合）