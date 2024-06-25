健身丟失婚戒！5分鐘後折返更衣室已不見　港媽承諾願重酬拾獲人

丟失富有意義的物品自然令人痛心。日前有港媽發帖訴說經歷，稱於上周四（6月20日）在長沙灣某健身中心更衣室意外遺失3件首飾，包括婚戒及丈夫與家人分別所贈的手鍊及項鍊。她於5分鐘後折返更衣室，惟放在桌上的首飾已不知所終。因所失之物極具意義，事後她為此寢食難安，「即使用錢買過新嘅一隻都唔係求婚嗰隻」，故發帖懇求拾獲人能主動聯絡她，更一度表示願出5萬元重酬。



有港媽上周四（6月20日）在長沙灣某健身中心更衣室意外遺失3件首飾，包括婚戒及丈夫與家人分別所贈的手鍊及項鍊。（「香港失物報失及認領群組」FB圖片）

該港媽在Facebook群組「香港失物報失及認領群組」發帖追尋失物，表示於上周四（6月20日）早上約11時45分，在長沙灣某連鎖健身中心結束運動，前往更衣室沐浴。之後她將身上飾物脫下放在桌上再吹頭，包括有刻字的婚戒、丈夫送贈的首份生日禮物手鍊，及家人送的生日禮物項鍊。然而，她離開前忘了戴回飾物，下樓後5分鐘發現遺失便即時返回，惟首飾已不翼而飛。

她解釋，遺失的飾物對其意義非凡，懇求拾獲的女士能將之歸還，「因為即使用錢買過新嘅一隻都唔係求婚嗰隻，我只係想嗰位女士會良心發現畀返我，大家都係女人，呢一啲有意義嘅嘢真係用錢都買唔返」。她表示，婚戒是丈夫省吃儉用儲錢所買，她對遺失婚戒十分內疚，「我好對佢唔住，瞓唔到食唔到」。

樓主表示願意重酬答謝拾獲人士，又承諾不會追究任何責任，「鑽石不保值，缺少GIA證書下，典當舖只會約20％價格收回，我願意付出比典當舖更高的酬勞，十分感謝」。她更一度表示願出5萬元，「重酬加碼$50,000！求下你！」，但最新更新的版本中該句已被刪去，惟保留「報酬價錢你一定滿意！超過總價值」，只求拾獲人士能將飾物歸還。

樓主補充，她過去2個月已進行了2次全身麻醉手術，身體狀況欠佳，才去了2周健身中心鍛練身體，「可能術後真係大懵啲，我唔係要博咩同情，要慘過我嘅人大把，只希望可以靠網絡力量，轉達到比拎走咗嘅女士知道」。此外，她亦在留言區表示心痛如絞，氣自己「大頭蝦」，解釋當日「太心急去接小朋友放學」、「落咗樓5分鐘上返去就無咗，好嬲自己」，又回應網民指擔心報警「無用」。

帖文引起網民討論，不少人都希望樓主能夠早日尋回失物，「意義重大，希望樓主搵得返」、「祝早日搵返，有覺好瞓」。亦有網民建議樓主不要在帖文寫上重酬5萬元，「小心有人冒認」、「你咁樣報酬5萬蚊都冇用！佢驚你裝佢九成唔會出現」、「仲要5萬報酬咁多，對方都驚係裝佢，一出現就報警拉佢」。樓主就回應表示真的願意酬謝拾獲者，「我真係唔會做呢啲嘢，我只係想拎返，唔係想拉佢」。

另外，亦有大批網民勸樓主報警，「其實你應該即時報警」、「越遲報越難找回，到時CCTV都無埋」、「當時唔係可以報警咩？所有在場人士都有嫌疑」、「其實你應該報警，你粒石張GIA證書喺你度，如果執到嗰個人拎去賣，就等於賣賊贓，佢就算拎去當，都追查得到」。

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