爭奪關愛座風波不絕！台灣捷運出手了　23字廣播內容獲網民激讚

公共交通工具關愛座變成世代之爭，即使年青人感不適坐上去，都會被部份長者「勒令」讓位，台灣最近更有老翁乘搭捷運時，懷疑不滿身體抱恙的男子拒絕讓出關愛座，懷疑襲擊對方，引來社會各界嘩然。



有台女日前乘搭捷運文湖線，其間聽到廣播，內容提及「您好，博愛座（香港稱關愛座）年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷」，引來網民大讚，留言指「其實我們文湖線老人教養都很好的！每天上下班，沒看過爭吵，只有彼此讓位！」，但亦人認為「會無理要求讓座的人大概也不會把這廣播當一回事吧」、「您好，博愛座請決鬥決定使用者，以免讓座糾紛」。



台灣最近發生多宗爭奪博愛座衝突。（台灣PTT討論區圖片）

樓主在Threads表示，早前乘搭捷運文湖線，聽到「您好，博愛座年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷」廣播內容，相信回應早前多宗爭奪博愛座風波，她因而上載至社交平台分享。

網民大讚廣播內容，「我懷大寶的時候，肚子非常小，每天搭文湖線，上下班人擠人的時候，我會貼孕婦貼紙，那幾個月八成的機會都會被讓座，覺得非常溫暖」、「我也有聽到耶！」、「算是跟上時事？」。

樓主早前乘搭捷運文湖線，聽到「您好，博愛座年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷」廣播內容，相信回應早前多宗爭奪博愛座風波，她因而上載至社交平台，廣播內容獲網民大讚。（示意圖/gettyimages）

亦有人笑言「我想看固執老人跟廣播隔空對吵」、「宣戰座」、「只差沒有說『沒事不要打架』」、「太弱了啦！那些找麻煩的會聽嗎？」。

台灣最近發生多宗爭奪博愛座風波，當中本月18日下午1時許，75歲王姓老翁因29歲尹姓男子拒絕讓出博愛座，懷疑用雙掌合擊對方太陽穴，當場傳出「啪」一聲，雙方事後互告傷害，後續由轄區中正二分局南昌派出所依傷害罪受理偵辦。

（綜合）