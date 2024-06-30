女子做下體脫毛　店主趁脫毛期間強行性侵　淫狼寫悔過書判刑曝光

去美容院做脫毛，竟慘遭性侵？台北1名女子去年到1間美容沙龍工作室進行下體脫毛，怎料男店主竟趁女子脫毛期間無法反抗，乘機對她強行性侵。女子事後崩潰報警，驗傷後提告。東主被捕後坦承罪行，願意賠償受害人70萬新台幣（約17萬港元）達成和解，並寫了悔過書及道歉信。當地法院日前經審理後，依「強制性交罪」判處東主1年10月有期徒刑，緩刑3年，全案仍可上訴。



台北1名到訪1間美容沙龍工作室，在進行下體脫毛服務時，慘遭負責人性侵。（非當事人／示意圖／Getty Images）

綜合台灣傳媒報道，台北女子小花（化名）去年到訪當地1間美容沙龍工作室，惟在進行下體脫毛服務期間，慘遭東主性侵。根據判決書，1名姓林男子為該美容沙龍工作室的負責人，店舖專營各種臉部美容、除毛的服務。

根據判決書，台北女子小花（化名）於2023年9月光顧當地1間美容沙龍工作室，該店舖專營各種臉部美容、脫毛的服務。小花購買了下體脫毛服務，惟脫毛其期間，姓林男店主眼見有機可乘，竟趁小花無法反抗，在沒有她的同意下強行性侵。小花慘遭蹂躪後崩潰報警，並驗傷及提告。林男其後被捕，並坦承罪行。

台北女子小花（化名）於2023年9月光顧當地1間美容沙龍工作室，購買了下體脫毛服務，惟脫毛其期間，竟遭姓林男店主強行性侵。（圖片：shutterstock）

案件審理後，士林地方法院法官日前於庭上表示，林男為滿足一己私慾，不尊重別人的性自主決定權，作出強制性交行為，惟林男與小花以70萬元台幣（約16萬港元）達成和解，且已經支付40萬元台幣（約9.5萬港元），更撰寫了悔過書及道歉信。

法官依「照強制性交罪」判處林男，1年10月有期徒刑，緩刑3年，全案仍可上訴。示意圖。（GettyImages）

法官經考量後認為林男為一時魯莽犯案，犯案後能坦承罪行，並與受害人達成和解，及依約繳付賠款。最終，法官依「照強制性交罪」判處林男，1年10月有期徒刑，緩刑3年，期間需交付保護管束，並應依照約定時間、方式、金額，向受害人繳付賠償，全案仍可上訴。

（綜合）