同學封人情這金額　新娘私下嫌少被傳開反捱罵　網民：做錯1件事

今時今日婚禮開支龐大，新人當然做足預算。台灣有新娘在網上發文，稱在新北市舉辦婚禮，和同學來往密切，所以邀請他們坐在同一枱，每個人封了600新台幣（約150港元）或800新台幣（約200港元）作為人情。新娘私底下和其中一名女生指「這數字很尷尬，以後要怎麼還紅包？」，結果有人通風報信，其他人分別指責她嫌棄人情金額，批評她「人品有問題」，甚至表達斷絕來往。



新娘在網上詢問「真的做錯了嗎？」，網民指出「你原本是沒錯，但是你不應該說出去，有些人就是大嘴巴」、「600新台幣和800新台幣真的不太適合，但之後包回去也包同樣金額吧！」、「那有可能這麼巧都包600新台幣和800新台幣，擺明她們私下講好的」。



樓主見到同學們的人情只有600新台幣（約150港元）或800新台幣（約200港元），私下向其中一名女生訴苦，豈料遭眾人聲討。（《單身男女2》電影劇照）

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，和同學每月都會聚餐，一直保持聯絡，日前她在新北市舉辦婚禮，邀請同學和好友來參加，部份人更主動要求出席。樓主安排同學坐在同一枱，事後卻發現他們的人情只有600新台幣（約150港元）或800新台幣（約200港元）。

樓主私下向其中一名女生訴苦，形容：「這數字很尷尬，以後要怎麼還紅包？」隨即走漏風聲，同學們知道樓主意思，有人致電斥責「是來祝福結婚的，怎麼可以用紅包金額說這種話？」，更有人致電批評樓主「人品有問題」。

網民紛紛表示「你做錯的事就是不該講出口，大不了那些人結婚，你也用那樣的金額回禮就好」、「你原本是沒錯，但是你不應該說出去，有些人就是大嘴巴」。（示意圖/資料圖片）

樓主形容「被同學排擠了，並表達不會再來往」，不禁詢問：「真的做錯了嗎？」網民解釋「你做錯的事就是不該講出口，大不了那些人結婚，你也用那樣的金額回禮就好」、「多好的朋友，只包600新台幣」、「也許，不一定是帶着開心祝福的心情來的。很可能是被炸…我跟我同學，是講好彼此都不包，人來就是最好的禮！」。

部份網民認為同學們封的金額的確不合適，「這同學不用來往了，600是30年前的行情」、「這是故意的吧！600、800是30至40年前流水席價碼吧」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）