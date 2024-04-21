唔止人情！新娘要求朋友婚禮送金器　港女無奈：叫大家夾返錢畀佢

去朋友婚禮除了要封人情，竟然還要送金器？有港女近日在討論區發文，大呻有位相識數年的朋友年尾結婚，未派帖已要求出席者送金器，提到可能會先自費購買，「大家夾返錢畀佢」，她不滿指去飲宴本來已要封人情，問道：「有無人試過被新娘要求送金？」許多網民指金器是親戚長輩送贈，「大家平輩點會送金器」，認為該新娘厚顏無恥，「面皮成尺厚」，建議樓主不要理會，「到時話去旅行不在香港」。



有港女在討論區發文，斥責即將結婚的朋友要求她贈送金器。（示意圖 /《1人婚禮》劇照）

樓主在親子王國討論區以「新娘要求朋友送金畀佢做結婚禮物」為題發帖，提到認識1名女性朋友數年，對方將於年尾結婚，但「帖都未派就同大家講買金畀佢」。她直言金器價格昂貴，「之前都未試過送呢個價錢嘅禮物畀朋友」，本來去婚宴封人情已是大筆開支，現在新娘更表示可能先到金行自費購買，「大家夾返錢畀佢，咁即係咩意思」，好奇問網民有沒有類似的送禮經驗。

樓主續透露，自己只是普通打工仔，「在職貧窮」，反而是對方的未來丈夫收入不低。她和新娘有共同朋友，知道「佢叫另一班friend買CHANEL 定Hermès」，新娘開了新群組「佢話自己去金舖揀咗先再話畀我哋知」。

樓主直言金器價格昂貴，指自己從未試過送那麼貴重的禮物給朋友。（資料圖片）

帖文引起熱議，有人回覆稱自己未有試過相關的經驗：「從未聽過，金只會送畀親人」、「我係好親嘅親人先會送金，朋友唔會送啦，仲會直接話佢」。不少網民直斥新娘「大貪」、「厚顏」、「面皮成尺厚」，認為就算是親戚也不會要求婚禮的來賓送指定禮物，至於人情是出席婚禮的時候贈送對方，亦有網民表示禮物應該自由選擇而非別人指定，「咁就唔係禮物啦，係掠水」。

另外，有網民建議樓主無需理會新娘，「唔使理佢，係我連飲都唔會去」，並且盡快跟對方劃清界線，以免日後繼續被她纏繞。樓主其後補充稱自己是普通打工仔，「在職貧窮」。新娘在手機群組通知「朋友」自己會先到金舖選擇金器後再告訴他們。她聽聞早已經有人贈送名牌手袋給新娘，覺得自己金器「係畀人搵緊笨」，最終樓主跟新娘絕交。

（親子王國）