500元偽鈔！港女搭的士找回假$500紙　急尋司機　金管局教辨鈔4式

【偽鈔／的士】假500港元紙幣再湧現？有港女於網上的士司機群組發文，指她日前從深圳灣口岸乘坐新界的士到上水清河邨，支付車資後司機竟「不小心」找續1張假500元紙幣。她事後發現偽鈔，遂在網上發文尋司機，「幾百蚊好小事，不過我諗你聯絡下我大家搞清誤會。否則我會報警處理」。

帖文引來網民熱議，認為樓主無論如何應先報警，以免觸犯行使偽鈔罪行，「你收咗假500紙，嚴重罪行，要即時報警，你仲想私了？」、「報警最合理，其他嘢留返畀警察查」；不過有網民指出難以追討，「如果司機話無收過千元大鈔，已經成為無頭公案」。另有網民質疑事件真偽，「1,000蚊的士佬唔會找，咪吹」。



有港女指，她日前從深圳灣口岸乘坐新界的士到上水清河邨，支付車資後司機竟「不小心」找續1張假500元紙幣。（示意圖／資料圖片）

該港女於facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文，指她周日（6月23日）晚上11時許，在深圳灣口岸乘搭綠色的士（新界的士）去上水清河邨，支付車資後年約60歲司機竟「不小心」找續1張假500元紙幣，認為「刻意機會非常高」。

根據運輸署「往來深圳灣口岸（港方口岸區）的士收費及乘客資料」，乘搭新界的士從深圳灣口岸到上水車資約240元，而樓主當時獲司機找續包括1張500元，估計樓主以1,000元支付車資。

樓主稱乘搭的士收到司機找續假500元紙幣。（示意圖／資料圖片）

樓主發現後，希望尋找司機弄清事件，遂在網上的士司機群組發帖尋人，「$500攞唔攞得返其實好小事，不過我諗你聯絡下我大家搞清誤會。否則我會報警處理」。

帖文引來網民熱議，認為樓主無論如何應先報警，以免觸犯行使偽鈔罪行。（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

帖文引來網民熱議，認為樓主無論如何應先報警，以免觸犯行使偽鈔罪行，「點解你話唔小心，你收咗假500紙，嚴重罪行，要即時報警，你仲想私了？」、「普通失竊同偽鈔不同，偽鈔都幾大件事」、「司機可能都係唔知喺邊度找錢找返嚟，報警最合理，其他嘢留返畀警察查」、「所以點解搭的士唔好用$1,000或者$500就係咁解，可能連個司機都唔知張銀紙係真定假，嗰頭收完嗰頭找，仲要夜晚個車廂咁黑睇唔到假錢唔出奇」。也有網民憂慮最終不了了之，「乘客畀$1000先找到$500, 如果司機話無收過千元大鈔，已經成為無頭公案」。

不過也有網民質疑事件真偽，「1,000蚊的士佬唔會找，咪吹」、「你點解要畀$1000？你唔怕司機拒收咩？仲有，出發前你做咩唔打散張1000蚊？」、「留言者有人信，有人唔信，當然要報警處理，等緊你張報案紀錄」。樓主回應時強調，「我唔需要唔關事嘅人相信」。

警方教6招分辨偽鈔



本港近日多次出現疑似500元假鈔，警方Facebook專頁「東區警區 Eastern Police District」曾發文，列出6招分辨真假鈔票，呼籲市民注意，「其實大家只要留意少少，就可以識破佢哋嘅伎倆」。

即睇6招分辨偽鈔▼▼▼

【第1招：3D動感變色圖案】輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動。（影片截圖）

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警方又提醒市民在收到鈔票時要留意５點▼▼▼

1）假鈔通常質感、水印、防偽線、顏色、版面設計及印刷質量，都與真鈔不同

2）水印及防偽線位置及清晰度，是辨認真假關鍵

3）真鈔紙質通常比較結實

4）真鈔上面印刷通常好清晰，文字及圖案邊緣不會有毛邊或者模糊不清

5）騙子可能會將假鈔夾在真鈔之間，想混淆視聽



金管局教「辨鈔4式」

根據金管局資料，市民可用「辨鈔4式」去分辨銀紙真偽。（金管局網站圖片）

根據發鈔銀行中國銀行（香港）有限公司網頁，500港元鈔票長158毫米、寬79毫米，正面有六角形線條襯托紫荊花及中銀大廈，右邊則留白出飛鳥側影。

網民亦重提金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」分辨銀紙真偽，包括查看鈔票右上角是否有動感光亮圖案和滾動波紋、背光照鈔票查看是否藏有1條金屬線、觸摸鈔票感受有無凹凸手感，及留意鈔票有沒有水印。

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方，不應試圖使用。（電子版香港法例截圖）

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方處理，不應試圖使用。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條「行使偽製紙幣及硬幣」罪行，任何人知道或相信該紙幣或硬幣是偽製品，而當作真錢使用即屬違法，可判監禁14年。