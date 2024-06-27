深水埗大媽MMA！榴槤刀vs掃把狠招激戰：阻X住晒　被圍攻後續更狂

【MMA】天氣炎熱容易起爭執？本港瘋傳1段「深水埗大媽MMA」影片，見到深水埗桂林街榴槤舖外，有兩名大媽爭執推撞，其間有大媽（下稱大媽A）拿起掃把打腳，被打的大媽（下稱大媽B）隨即取出「榴槤刀」作勢反擊。雙方持「武器」對峙，最終「大媽A」掃把被搶敗走，但仍「攞尾彩」表示「咁嘅態度，抵無人幫襯！」。

影片引來網民熱議，批評「真係黐X線，嘈幾句都攞刀」、「拍晒片拉得」、「生活那麼大壓力嗎？為何總是要打架？教育素質去了哪裏」；也有人笑言，「佢擸刀衝埋去嗰下氣勢就好夠喇，不過個假動作就爭咁啲」、「唔用榴槤？有無尊重過榴槤？」。



本港瘋傳1段「深水埗大媽MMA」影片，見到深水埗桂林街榴槤舖外，有兩名大媽爭執推撞，更有人出動榴槤刀。（影片截圖）

有港男在Facebook群組「香港江湖日報」發布該段影片，事發地點為深水埗桂林街榴槤舖外。影片長54秒，見到穿「V領」短袖上衣的「大媽A」，正與2名相信是榴槤舖店員爭執，其中穿圍裙的大媽店員「大媽B」指着街上地方批評「阻X住晒，臭X」，然後慢慢走回店舖。

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然而「大媽A」深深不忿回應「阻你老X啊？」，「大媽B」隨即發難衝上推開「大媽A」至退後幾步。「大媽A」想還擊，但這時另1名店員加入戰團圍攻，「大媽A」雙拳不敵4手，於是拿起旁邊掃把擺好架勢。

「大媽B」見狀挑釁「妳試下」，「大媽A」竟真的揮動掃把打腳，「大媽B」隨即邊說粗口「你老X臭」邊轉身跑回榴槤舖，拿出榴槤刀衝回作狀砍劈，另1店員則看準機會奪過「大媽A」掃把，問「做咩郁手打人啊？」。

「大媽B」拿出榴槤刀衝回作狀砍劈。（影片截圖）

見「大媽A」武器已失，「大媽B」放下「榴槤刀」慢慢步走。不過「大媽A」繼續指罵「咁嘅態度，抵無人幫襯！」，另1店員則回嗆「使乜妳幫襯啊？」。最終3人再爭執一會後氣氛稍稍緩和，「大媽A」則撿起掉在地上的手推車。影片至此結束。

最終3人再爭執一會後氣氛稍稍緩和。（影片截圖）

影片引來網民熱議，批評「真係黐X線，嘈幾句都攞刀」、「拍晒片拉得」、「深水埗警署喺附近」、「生活那麼大壓力嗎？為何總是要打架？教育素質去了哪裏」。

也有網民笑言，「佢擸刀衝埋去嗰下氣勢就好夠喇，不過個假動作就爭咁啲」、「唔用榴槤？有無尊重過榴槤？」、「呢啲就係名副其實嘅有姿勢無實際」。