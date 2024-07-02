男童商場垃圾桶小便！照片瘋傳惹眾怒　斥太離譜：無資格要人體諒

人有三急無可避免，但都不應當眾如廁！日前網上流傳照片，顯示1名男童於商場內，面向垃圾桶拉下褲頭，在旁有女子看管，相信他正在小便，惹來網民批評該家長缺德，「商場層層都有廁所啦」、「無資格要人體諒（特別係個成年人）」、「難為了清潔叔叔嬸嬸」，又笑稱「希望個垃圾桶有自動關閘功能，鋤落去」。



有男童被拍到在家長陪同下，於商場垃圾桶前如廁。（FB「全港店舖消息(開張執笠)關注組」圖片）

樓主於facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」上傳照片，調侃稱「體諒，包容，友愛」。照片所示，1名男童站於某商場垃圾桶前，他拉下褲頭位置，有女子則在旁看管攙扶，相信他正在如廁。雖然未知照片拍攝地點，不過仔細留意商場指示牌，升降機3字為繁體字，猜測為香港或澳門。

網民批評相中家長，「好多商場廁所都話商戶專用，要攞鎖匙，唔知呢個係唔係，但係咁樣點都唔啱，離晒譜」、「正常有接受教育的都不會這樣啦」、「我放狗都唔會周圍屙」、「商場層層都有廁所啦」、「係個大人教壞個細路，應該罰個大人錢」、「無資格要人體諒（特別係個成年人）」、「難為了清潔叔叔嬸嬸」。

但亦有人覺得對方或有迫不得而原因，「其實佢都算好，起碼唔會就地解決」，「阿仔唔肯入女廁，阿媽又唔放心個仔自己入男廁，但又唔想佔用個殘廁，咪咁囉」。有留言笑稱「希望個垃圾桶有自動關閘功能，鋤落去」、「他只是個孩子啊」、「一定係小朋友無家教，被面壁思過啦」。

（FB「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」）