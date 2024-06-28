港女驚揭遭偷拍即求助　四眼男刪片仍被捕　眼利網民爆出驚人發現

偷拍行為既犯法亦令人厭惡，女士更是人人自危。有港女在網上表示，懷疑被1名戴眼鏡的陌生男子跟蹤和偷拍，於是通知其他人幫忙捉人和報警求助，男被揭發後立即刪除影片，同時懷疑將其他影片轉放在其他手機應用程式。但天網恢恢疏而不漏，樓主指警員到場調查後，發現涉事男子有2部手機，內藏「唔同嘅日子偷拍女生裙底」。



多名網民留言讚賞樓主舉動，「你好勇敢，捉得1個得1個」，有人又指想不到涉案男會偷拍「壞人無樣睇，睇個樣都叫正正常常，原來仲要慣犯嚟」。其他網民更有驚人發現，「好似係已婚人士，左手有結婚戒指」、「好癲囉！戴戒指，已婚男」。



樓主疑遭涉案男子跟蹤和偷拍，見他其後不但刪除影片，而且懷疑將影片轉放在其他手機應用程式。（Threads圖片）

樓主在Threads上載相關影像和照片，並用文字表示，日前某天早上驚見被1名陌生男子從後跟蹤，對方甚至偷拍，於是通知其他人幫手捉拿可疑男子，同時報警求助。涉案男子一直表現冷靜，不但刪除影片，而且懷疑將影片轉放在其他手機應用程式，「總之好熟手」。

網民留意到涉案男子左手無名指戴住戒指，懷疑對方已婚。（Threads影片截圖）

警員接報到場，經調查後發現該男子有2部手機，樓主指「入面都有唔同嘅日子，偷拍女生裙底」，原來是慣犯。

帖文引來網民討論，紛紛留言指「做得好」、「為民除害」、「真係乜人都有」，更有網民留意到四眼男左手無名指戴住戒指，懷疑對方已婚，「呢啲如果有老婆，可以準備離婚」、「仲戴住結婚戒指」。

（Threads）