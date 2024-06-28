傳內地客搬梳化搭港鐵被截　後續塞入城巴車廂？照片瘋傳真相曝光

在網絡世界，有圖未必有真相！近日網上瘋傳2張圖片，顯示有2名男子企圖3座位大型梳化搬入港鐵沙田站，有帖文更指「第一日落來香港⋯⋯」，意指是內地客所為。照片引來網民討論，有人笑言「自製頭等車廂」、「關愛梳化」、「入到去當贏」，甚後有人上載有梳化被塞在城巴車廂的照片，指涉事梳化被拒絕搬進港鐵站後，「轉咗搭城巴」。



不過，《香港01》翻查網上資料，大型梳化試圖被搬入港鐵站事件發生在2016年，而梳化被塞在城巴車廂事件則發生在2018年，兩張梳化並不相同。換言之，事件並不涉及內地人，惟有關相片近日再度被翻出瘋傳，有人一廂情願地以為最近內地客所為，惹來誤傳。



2名男子嘗試將3座位大型梳化搬入港鐵沙田站內，當時他們已經將梳化搬近閘機，旁邊站着1名大媽和1名小孩，不排除是一家人，港鐵職員到場了解。（網上圖片）

facebook多個群組近日瘋傳2張相片，可見港鐵沙田站內人來人往，有2名男子嘗試將3座位大型梳化搬入站內，當時梳化已搬近閘機，旁邊站着1名大媽和1名小孩，不排除是一家人，港鐵職員到場了解。

多名網民加入討論，笑言「搬運公司都叫唔起，學咩人坐梳化呀！」、「坐地鐵自己帶張櫈啫！」、「世上無難事，只要夾硬嚟」，「call架貨van隨時仲平過坐港鐵啦」。部份網民轉貼帖文時，更在無證據下暗指是內地人所為，更有人上載類似梳化被塞在城巴內照片，形容這是事件的「後續結局」。

有2名男子嘗試將3座位大型梳化搬入站內，當時梳化已搬近閘機，旁邊站着1名大媽和1名小孩，不排除是一家人，港鐵職員到場了解。。（網上圖片）

《香港01》翻查資料，2男子試圖將大型梳化搬入港鐵沙田站事件發生在2016年，港鐵當年曾作出回應，指客戶中心職員當晚見到有乘客正在搬運梳化，並經闊閘機進入車站大堂，職員通知站長後上前解釋港鐵對行李大小超出規定，要求他們離開，對方同意而且表現合作。

但車站職員稍後時間在閘外連接商場出口櫃員機附近的行人通道，發現該張大型梳化，由於阻塞通道及影響車站運作，所以工程人員負責將梳化移離沙田站。

網民上載類似梳化被塞在城巴內照片，指是同一張梳化，形容這是事件的「後續結局」。（網上圖片）

至於梳化被塞在城巴內事件則發生在2018年，當年巴士公司回應指，公司一向設有非服務巴士，以協助員工搬運休息設施到不同車站休息室，不排除有員工拍照，因而傳出相關照片。

照片真相原來是「舊圖翻炒」，2張梳化並不相同，惟有網民以為是近日發生，而且是內地客所為，故令到相關相片再被炒熱。

（綜合）