「叮叮車搬床褥」照瘋傳！女乘客抬巨型床褥上車　電車公司咁回應

乘坐公共交通工具時應遵守行李限制規定，惟近日有網民發現有乘客將1張巨型床褥搬上電車，事件引起關注，不少人都好奇「到底係點樣上到車？」，也有網民驚呼「臂力驚人」。



電車公司回覆《香港01》查詢時表示，當日車長按慣常操作，在開啟後門讓乘客登車後，快速到洗手間一趟，其時有女乘客趁機攜帶相中的床褥登車。由於床褥顏色與車身顏色相彷，故車長返回駕駛座後並未即時察覺。之後有其他乘客向車長反映通道受阻，車長即時對攜帶床褥登車的乘客作出勸喻，該乘客亦於下一站下車。而根據香港電車行李限制的規定，乘客不可攜帶重量超過7公斤或體積超過30升的行李上車。



網上流傳有乘客將1張巨型床褥搬上電車。（Facebook圖片）

早前有網民在小紅書發帖表示「竟然有人抬床褥上叮叮！？」，並附上照片，可見1名女乘客握住扶手站在近司機位的車廂通道，背後緊靠1張超巨型床褥，而床褥就挨着車廂牆壁。

相關照片其後在Facebook多個群組及微博上廣傳，不少人都好奇「到底係點樣上到車？」、「佢點搬上車㗎？」、「我就咁上車都覺得窄，佢竟然可以搬埋床褥」。其後有網民就將照片轉載至美孚街坊Facebook群組，笑言「叮叮搬屋，令人滿足」。

電車公司回覆查詢時表示，經查證後，事發於本月14日下午約1時，涉事電車由跑馬地總站往堅尼地城，當時負責駕駛的車長按慣常操作情況，在開啟後門讓乘客登車後，快速到洗手間一趟，其時有女乘客趁機攜帶相中的床褥登車。車長其後迅速返回駕駛座及開車，由於該女乘客將床褥緊貼在車長駕駛座後、近通往上層電車的梯級位置，而床褥顏色與車身顏色相彷，故車長並未有即時察覺。

直至電車駛至中環，有乘客向車長反映通道受阻，車長即時作出勸喻，該名乘客亦於下一站下車。電車公司呼籲所有乘客為自己及其他乘客的安全及舒適的乘車體驗着想，應保持合理良好的乘車態度。

根據香港電車網站所示，乘客不可攜帶重量超過7公斤或體積超過30升的行李上車。此外，乘客亦不可攜帶車長認為會對其他乘客構成不便的物品上車。

（小紅書、Facebook）