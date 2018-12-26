【超誇張】沙發斜放塞爆城巴車廂　網民：內部搬運？

網民不時拍到巴士被行李塞爆情況，今次更誇，塞爆城巴的竟是一張巨型梳化。Facebook傳出一張城巴車廂近落車位置放置一張三人梳發的照片，不少人大感奇怪，質疑為何司機會容許上車，又疑惑到底是如何搬上車，留言稱「幻覺...一定係幻覺！」有醒目網民留意到車內並無乘客，直指或屬內部事件，「員工自己搬咋？」

有網民在fb上載相片，表示近日有城巴車廂竟放置3人梳發，但司機竟無阻止，非常可疑。（fb群組「香港交通突發報料區」圖片）

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有網民於fb群組「香港交通突發報料區」上載相片，表示於昨晚（25日）驚見城巴車廂內中間門位置，竟斜放一張黑色3人沙發，但除此之外並未見有乘客，「算啦聖誕節由佢，真係好招呼。」

其他網民紛紛加入討論，不少人亦大呼驚奇，「點會畀佢上車呢？」、「無可能上到巴士囉」、「有無咁誇張呀，入都入唔到啦」部份網民更笑言：「搬屋，搬廠，搬寫字樓？搵城巴啦！」、「可能係幫自己朋友呢」

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但有網民質疑相片做假，估計搬沙發不可能是乘客所為，反懷疑是員工搬運，「似用嚟搬傢俬去其他站頭用」、「一定係員工巴士」、「除咗巴士司機諗唔到有邊個人囉」

城巴新巴公司發言人鍾小姐解釋，其實公司設有非服務巴士協助員工搬運休息設施至不同車站休息室，不排除有員工拍照因而傳出。她指乘客守則清楚指出，於服務班次車輛，乘客只可攜帶總尺寸為0.1立方米、總重量不得超過5公斤的手提行李。

（fb群組「香港交通突發報料區」）