童黨意圖闖入住所！泰男報案遇「醉警」後續離譜　警蛇王下場慘了

警局同時間有2名警察偷偷回家睡覺，還有1人飲醉酒？泰國日前瘋傳影片，顯示有男子到警局報案及作投訴時，警員疑似醉酒還不受理其報案，當地電視台接觸該名男子，原來當晚他和女友的住戶被一班童黨意圖闖入，他驚慌之中報警，但警方遲遲未到，事後還要求他親自去報案，續發生影片中的情況，他氣得當場哭了。事件驚動警隊高層，調查發現涉事警局當時有2名警員執勤期間回家「蛇王」睡覺，而片中警員承認上班前喝酒，他們將面臨入獄30天作處分。



泰媒報道，依善地區有男子日前在TikTok上傳影片申訴，顯示他當時前往警局報案，和警員交談時對方疑似醉酒，被無視後男子當場哭起來，要另一警員介入安撫。片段在網上引起爭議後，當地電視台訪問了男事主。

男事主不願公開身份，他透露當晚10時許，有群十多歲的男生試圖闖入他和女友的住所，威脅不開門就毀壞其門外的汽車，他嚇得報警。警方承諾30分鐘內趕到現場，最終無人出現，他再報警要求盡快派員前往，否則會投訴，最終1名警員到場，當時童黨已離開。

泰警耍手拒絕受理報案。（Facebook影片截圖）

警員要求男事主親自去警局報案，他便與女友一同前往加拉信府治縣（Mueang Kalasin）警局，他們足足等了1小時都無人理會，後來就遇到該名疑似醉酒警察。事主要求落案並作投訴，醉警稱處理公眾投訴的同事要去參加警察聚會，故不會受理其投訴，那不是其職責範圍，給了1個警察的電話號碼着他致電，但一直撥不動，之後他急得失望痛哭。後來多1位穿制服的警員加入對話，他手上拿着香煙，傾談數句後率先行出警局。

片段瘋傳後驚動警方高層，並傳喚了當晚執勤的警員調查。結果發現，當晚該警局內有2名執勤警員竟偷偷回家睡覺，而片中的醉警則承認自己上班前喝了酒，3人將被處分監禁30日。

（綜合）