女人偷拍女人？港女搭巴士疑遭女乘客偷拍　車窗倒影驚見這畫面

女士被異性偷拍事件屢見不鮮，然而也有可能被同性偷拍？日前有港女分享經歷，稱乘搭乘巴士時疑似被同重的女乘客偷拍，因對方的手機垂直並對着樓主的位置，而從車窗倒影更發現該手機開啟了相機功能。樓主稱雖然未見對方按下快門或拍攝照片，但仍自覺被偷拍，故質疑：「大家都是女人， 有乜好影？」



有網民質疑對方是「低質」偷拍，「慌死人唔知你偷影咩，不如望吓側邊」，猜測對方或涉犯罪集團，「有聽聞過犯罪團體會俾錢女人偷拍其他女性」、「有啲可能係擺上網賣」；但亦有留言認為對方未必是偷拍，「有無可能係影完出邊街景無退出主畫面？首先佢又唔係Recording（拍片）緊，其次咁樣揸機係影唔到相，你唔可以就咁定罪人哋偷拍影緊你」。



有港女日前搭巴士時，從車窗倒影發現疑似被旁邊女乘客偷拍。（threads圖片）

「我都唔知算唔算偷拍，因為都幾明顯」，有女生在 threads 帳號上傳照片，她當時坐於巴士上層某排座位靠走廊位置，近窗口乘客則將手機垂直，並微微傾斜至樓主位置，仔細留意車窗不難發現，倒影顯示對方手機正開啟相機功能。雖然樓主並未看見對方按下快門，或拍攝照片，但她仍自覺被偷拍，故質疑：「大家都是女人， 有乜好影？」。

樓主之後補充，她當時身穿長袖衫以及長褲，並配戴口罩和Cap帽，對於疑似被偷拍感到不解，「唔知佢可以影到咩」。她又指，對方原本行為舉止更是明顯，只是後來她反過來拍攝該乘客照片，對方才有所收斂。

車窗倒影可見，乘客手機畫面開啟相機功能，鏡頭完全向着樓主。（threads圖片）

有網民指相中女子偷拍頗為失敗，「慌死人唔知你偷影咩，不如望吓側邊，影得咁明顯」、「我真係會出聲問，太想知點解」、「有聽聞過犯罪團體會俾錢女人偷拍其他女性」、「有啲可能係擺上網賣」、「女人去偷拍，俾人發覺嘅風險點都低過啲阿哥阿叔阿伯」。

惟有人覺得對方未必是偷拍，「有無可能係影完出邊街景無退出主畫面，然後就咁揸住咗？首先佢又唔係Recording緊，其次咁樣揸機係影唔到相，你唔可以就咁定罪人哋偷拍影緊你」，又指出樓主若然覺得不自在，應即時提出，「例如『小姐，你部手機嘅鏡頭對住我仲要開住相機，令我有少少唔舒服，可唔可以熄咗佢？』，咁樣可以慳返好多誤會同不安」。

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