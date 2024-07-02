危險！電單車短裙女戴這東西當頭盔　照片瘋傳網民嘲：職安真女子

電單車常被俗稱「皮包骨」，若然不佩戴具保護作用的合適頭盔，風險恐會更高！網上日前流傳1張照片，有駛經觀塘的電單車被拍到，後座女乘客竟以黃色安全帽當作頭盔，前者為工人於地盤或建築場地佩戴，後者則是駕乘電單車時使用，兩者保護作用大不同，根本不能交替使用，有網民嘲笑該女子是「職安真女子」、「是但戴頂帽都得啦，遮遮太陽的意思」、「出事就大鑊了」。



根據香港法例第374F章《道路交通(安全裝備)規例》第3條「電單車駕駛人及乘客須戴防護頭盔」，任何人除非戴上認可防護頭盔，並繫緊頭上，否則不得駕駛電單車或作為電單車乘客。任何人違反此條文或規例，即屬犯罪，可被處以罰款5,000元，及監禁3個月。



觀塘有電單車女乘客被拍到，以黃色安全帽當作頭盔般佩戴。（FB「香港鐵騎館」圖片）

樓主在facebook群組「香港鐵騎館」轉載照片，稱「安全第一的女後座」。照片顯示1輛電單車正沿茶果嶺道行駛，準備左轉入鯉魚門道，驟眼看車上司機和乘客均有佩戴頭盔，理應符合法例要求，惟仔細查看，電單車後座身穿黑色背心、格仔短裙的女乘客，其佩戴的是黃色安全帽，而非一般電單車頭盔。

電單車後座身穿黑色背心、格仔短裙的女乘客，其佩戴的是黃色安全帽，而非一般電單車頭盔。（FB「香港鐵騎館」圖片）

帖文引來網民熱議，「咁熱都肯同你坐」、「是但帶頂帽都得啦，遮遮太陽的意思」、「職安建拍緊宣傳片？」。有人更猜測女子或從事建築行業，「職安真女子」、「可能係地盤安全主任趕住去另一個地盤」，惟有人隨即指出「安全主任白帽的」，更推測黃色安全帽是男司機工作所用，相中女子只是坐順風車。有留言又指出，戴黃色安全帽坐電單車是違法，「見到一定派肉乾（告票）」、「如果出事就大鑊」。

法例規定駕乘電單車人士，必需佩戴合規短的頭盔。（《新喜劇之王》劇照）

根據香港法例第374F章《道路交通(安全裝備)規例》第3條「電單車駕駛人及乘客須戴防護頭盔」，任何人除非戴上認可防護頭盔，並繫緊頭上，否則不得駕駛電單車或作為電單車乘客。任何人違反此條文或規例，即屬犯罪，可被處以罰款5,000元，及監禁3個月。

（FB「香港鐵騎館」）