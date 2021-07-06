屯門一家三口逼電單車　男童無戴頭盔夾中間　網民嚇呆：喺香港？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-06 13:00

馬路如虎口，駕駛「皮包鐵」電單車更加要份外小心。近日多張照片在網上瘋傳並引起嘩然，只見1輛正在馬路行駛的電單車竟載有3人，包括中間夾住1位小朋友，而更令人無奈的是，最後座的女乘客只戴着1個工業安全帽，小朋友則沒有任何裝備，場面非常「牙煙」。

1輛正在馬路行駛的電單車竟載有3人，包括中間夾住1位小朋友。（fb「馬路的事討論區」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民前日（4日）在facebook群組「馬路的事討論區」分享照片，只見1輛電單車正在屯門鳴琴路行駛，1名男士在前座駕駛，後座女士則抱着1位男童乘車，而3人只有司機戴上正規電單車頭盔，女士則只戴着黃色的安全帽，而男童完全沒有任何安全裝備。

不少人都將照片轉發至其他社交群組及平台，引起網民嘩然，「歡樂滿東華咩？」、「好有家鄉感覺」，直言難以想像在香港看到此情景，初時還以為在內地或東南亞等地拍攝。有人批評司機罔顧安全，超載之餘裝備還要不合規格，「害死自己個仔」、「影衰晒鐵騎士」，不過亦有網民批評樓主行車期間拍攝車外情況，同樣危險，「渣車唔好玩電話啦」。

根據運輸署《道路使用者守則》，除非電單車附有側車，否則不可以運載超過1名乘客，而後座不能運載八歲以下的乘客。另外，作為電單車乘客，須佩戴認可的安全頭盔並扣緊，不得佩戴不舒適或不合尺碼的頭盔。

駕駛安全專家蘇華龍（Kelvin）早前接受《香港01》專訪時教路，駕駛電單車要穿上各種保護裝備【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

駕駛安全專家蘇華龍（Kelvin）表示防禦性駕駛的意思並非只是看遠一點而已，更是「睇啲咩、幾時睇、點樣睇」。（盧勁揚攝）

Kelvin表示除了法例要求的頭盔之外，鐵騎士亦都可以穿上其他裝備保護自己。（王進圖攝）

電單車｜防禦性駕駛不止「睇遠啲」 駕駛專家點出2大關鍵減意外

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

睇多啲：新手上路除了要熟悉交通規則外，Kelvin提出有關駕駛安全的「3道防線」以及「3個要點」，駕駛心態愈正確，行車才能愈安全▼▼▼