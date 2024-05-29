水桶當頭盔？電單車載男童　頭笠水桶照瘋傳　網民：「盔」佢諗到

讓小孩坐電單車後座而沒有戴上合規格的頭盔，實在太危險了！近日網上流傳1張照片，顯示有小童乘坐電單車後座時，竟用藍色水桶套在頭上，疑當作頭盔般使用，惹來網民批評危險，「守法及安全意識極低」、「搵個細路嚟較飛，點解大人唔同細路調轉頭盔嚟戴」。翻查資料顯示，相片最先出現於2018年facebook某群組，事發地點為大埔寶鄉街一處路口，惟日前再被翻出瘋傳，再度惹來關注。



根據香港法例第374F章《道路交通(安全裝備)規例》第3條，任何人除非戴上認可防護頭盔，並繫緊頭上，否則不得駕駛電單車或作為電單車乘客。任何人違反此條文或規例，即屬犯罪，可處以罰款5,000元及監禁3個月。另外，亦有網民質疑男童太年幼，而法例規定一般電單車不能運載8歲以下兒童。



有男童乘坐電單車時以水桶當作頭盔，被網民狠批危險。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳照片，指「當戴咗頭盔」，見到有男司機駕駛電單車，後座年幼男童相信沒有佩戴合適頭盔，反而是以藍色水桶套在頭上，不但影響自身視線，倘若路上有突發事故，亦相當危險。

有網民就批評該司機罔顧男童安危，「越嚟越不知所謂！」、「守法及安全意識極低」、「佢咁做仲危險咗」、「搵個細路嚟較飛，點解大人唔同細路調轉頭盔嚟戴」，亦有人笑稱「生活智慧王」、「睇唔到就唔會驚坐電單車」、「『盔』佢諗到，又做得出」。經網上搜尋查證，相片最先於2018年出現於facebook群組，事發地點為大埔寶鄉街一處路口，惟日前再在網上瘋傳，又再次惹來網民關注。

根據現時香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第53（6）規定，電單車司機，不得用該電單車運載不足8歲的兒童乘客，除非該兒童坐在牢固安裝在側車內的座位上，任何人如沒有合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，首次被定罪可處以罰款5,000元及監禁3個月；第2次被定罪或隨後再次被定罪，可處以罰款1萬元以及監禁6個月。

另外根據第374F章《道路交通(安全裝備)規例》第3條，任何人除非戴上認可防護頭盔，並繫緊頭上，否則不得駕駛電單車或作為電單車乘客。任何人違反此條文或規例，即屬犯罪，可處以罰款5,000元及監禁3個月。

（FB「車cam L（香港群組）」）