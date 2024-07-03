NOVO LAND潮文？港男買樓後女同事變熱情想上門過夜　網民錯重點

屯門大型屋苑NOVO LAND不斷推售單位，吸引不少市民置業上車，早前買家郭先生以620萬元買入了1個3房單位，稱鍾情屋苑會所面積大，設施齊全，質素是「全港數一數二」，其言論惹來網民關注。



其後有港男在連登討論區發文，表示最近在NOVO LAND購買了1個2房單位，其他部門女同事們聞訊「態度即刻嚟咗個360度大轉變」，不但主動和樓主聊天，而且相約一起午膳，其中一人大讚NOVO LAND水上樂園和會所，詢問可否前往暢玩，甚至當晚上門過夜。其後帖文被轉載到其他討論區及社交網站，有網民質疑帖文真實性，懷疑是「地產經紀寫潮文造勢？」，但更多網民「錯重點」，笑言「360度咪冇變過」、「幾時會有720度？」、「0分重作啦」。



傳媒過往獲邀拍攝NOVO LAND水上設施和會所照片︰

50米的「極光幻彩池」。（黃祐樺攝）

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該港男在「連登討論區」發文，表示其他部門有數名女同事人美心善，所以長期都有人展開追求。而樓主最近在NOVO LAND買了樓，單位總共有2間房間，當女同事知道消息後，「態度即刻嚟咗個360度大轉變」，不但主動和樓主打開話匣子，而且相約一起午膳，有時下午茶買了蛋糕，都會主動詢問樓主有沒有興趣。

樓主表示，其中1位女同事傳WhatsApp給他，稱想到NOVO LAND會所玩，甚至稱樓主住所有2間房間，當晚她們睡在一房過夜。（示意圖/gettyimages）

樓主表示，其中1位女同事傳WhatsApp給他，指出NOVO LAND水上設施和會所「睇落好大同好靚」，可否星期五放工接載她們入場暢玩，甚至稱樓主住所有2間房間，當晚她們睡在一房過夜。

樓主直言不知如何回覆女同事的熱情要求，但網民笑言文章真實性，更指「0分重作」。（示意圖/gettyimages）

樓主直言不知如何回覆女同事的熱情要求，但網民笑言「360度即係原地踏步」、「作埋晒啲咁嘅故仔」、「乜真係有公司女同事會咁㗎咩」。

NOVO LAND整個會所由「Poolside Club」、「Garden Club」及「Skywalk」三個部分組成。會所配備88項遊樂設施及娛樂服務，包括2個面積合共約6,600平方呎的健身室、逾2.2萬平方呎的青年及童樂空間、寵物玩樂天地、室內外共享空間。

NOVO LAND會所設有24小時全天候的健身室。（黃祐樺攝）

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此外，「NOVO Resorts」提供接近3.2萬平方呎的6大水上遊樂設施，包括50米長泳池、25米室內恒溫泳池、20米兒童泳池及戶外大型嬉水池等。

（連登討論區）

相關報道：NOVO LAND第3B期｜郭生斥620萬買三房 鍾情呢樣嘢︰全港數一數二

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期於6月22日首輪銷售160伙單位，戶型涵蓋開放式至三房，折實均價11,854元，入場費298.77萬元起。項目昨晚截票最終接獲共5,332票，超額認購32.3倍。

（香港01製圖）

其中，買家郭先生表示，是次以620萬元買入了一個三房單位。皆因鍾情項目的會所面積大，設施齊全，質素是「全港數一數二」，適合小朋友休憩玩樂。不過距離收樓還有一年時間，所以仍在考慮用作自住還是投資。