中女同事勁難頂！上班講家事呻無人工加　1點更煩　網民：更年期

職場總會遇上難頂同事。最近有打工仔在討論區發文，盡數公司1名年過50歲女同事，上班整天在分享家事迫人聽，而且極度寬己嚴人，「個個同事係佢眼中都係垃圾」，終日埋怨公司待遇差未加她人工，「大部份同事而家都盡量避佢」。網民笑言該同事正值「更年期」，籲多體諒，又分享公司同樣有討厭的同事，都愛扮忙、「篤同事背脊」、「大聲講私事」。



有打工仔在討論區發文，表示公司有位非常難頂中女同事。（《大叔的愛》劇照）

樓主在香港討論區以「大家分享一下你哋公司最難頂的同事係點……」為題發帖，提到公司有位年過50的中女同事非常難頂，上班時經常分享日常或家庭鎖碎事，「一開口就不停講，係迫其他同事聽嗰種」，但字裏行間全是負面看法，極度寬己嚴人，「個個同事喺佢眼中都係垃圾，唯獨講到佢自己就話自己好勤力，工作好負責任，全公司啲嘢佢做晒」。

網民認為講是非和「篤同事背脊」的同事非常麻煩。（示意圖 / GettyImages）

該同事還常大呻公司虧待她，疫情時幾年未加人工，「日日咁鬧，但佢又唔會走」。事實上公司同事認為該中女同事為人麻煩，老闆都批評她工作表現馬虎，沒有能力找新工作。

樓主聞說公司怕請新人，而該中女同事有工作，「只係唔係佢講到做得好好」，老闆不知道她經常鬧同事，結果大家要一同承受，「大部份同事𠵱家都盡量避咗佢，覺得佢勁難頂，唔想同佢有接觸」。

樓主認為中女同事無能力找新工作，所以終日吵鬧也不會離開。（示意圖 / GettyImages）

帖文引起熱議，不少網民留言指公司同樣有麻煩的中女同事，愛扮忙、「大聲講私事」、「天生敵視所有女同事」、「對老闆嗲聲嗲氣」、「篤同事背脊」，扮忙時「日日都話自己好忙多嘢做，但又得閒周圍吹水」，又有時間搬弄上至老闆下至同事的是非。另外，有留言認為最難頂是「成日話自己underpaid（薪酬過低），做咗10年都冇升，呻呢樣呻嗰樣，重點係話唔撈，但又唔搵新工」。

亦有網民分享自己公司的90後同事難頂，經常上班玩手機，「畀嘢佢做發你脾氣，幾年學無所成，好似佢先係公司老闆咁」。

（香港討論區）