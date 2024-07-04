缺德！屢無視警告亂棄垃圾　鄰居1招尋人　連群上門「倒回垃圾」

自食惡果！印尼有村莊早設有大型警告牌，提醒居民不要亂丟垃圾，但有住戶多次無視警告，引起鄰居不滿，於是他們透過垃圾上的信件地址，找出胡亂棄置垃圾住戶，並將垃圾收集起來，連群結黨上門把垃圾倒回對方住處。見鄰居來勢兇兇，女住戶曾為丈夫的行為致歉，但就強調垃圾堆內，不完全是他們家所棄置。有村民拍下當時片段分享到網上，引來廣泛討論，最終涉事住戶以書面道歉，承諾往後不會再犯，否則將準備接受懲罰或罰款，事件才得以告終。



印尼有村莊居民多次無視警告牌亂棄垃圾，鄰居上門將垃圾倒回去泄憤。（「Tiktok帳號＠zenkprayudan」影片截圖）

綜合印尼媒體報道，事發於6月16日，當地西爪哇省有村莊發生鄰里糾紛。事緣村內早已掛上布條，警告居民不能亂丟垃圾，並在社區擺放大型垃圾桶供民眾棄置垃圾，可惜有住戶多次無視警告亂丟垃圾，引來鄰居極度不滿。有人從垃圾堆找出信件，順滕摸瓜找到棄置垃圾者的姓名和地址，然後聯合其他居民一起將對方所棄垃圾收集起來，再將垃圾倒回該住戶門口範圍泄憤。

該村莊早設有大型警告牌，提醒居民不要亂掉垃圾。（網上圖片）

當地有居民將事發時片段上傳到Tiktok帳號「zenkprayudan」，畫面顯示一群居民正以小卡車，運載大量以白色麻袋和黑色塑膠袋盛載的垃圾，並將垃圾倒在其中一戶居民住處院子，當中疑有聲音指責屋主。41歲女屋主維拉華蒂（Ferawati）面對鄰居教訓顯得非常無奈，即時為丈夫亂丟垃圾行為道歉，並承諾不會再犯，「我們保證不再重蹈覆轍」。但她同時澄清，鄰居們所丟到她家的垃圾，其實不完全屬於他們家。

+ 2

當地居民赫爾馬萬（Hermawan）表示，其實村莊居民已忍耐多時，「在過去的1年裏，這裏長期以來有很多垃圾」，他們經常靠焚燒垃圾來解決問題，可是換來的只是愈來愈多垃圾。赫爾馬萬指，維拉華蒂曾表示垃圾和她家無關，但棄置地點剛巧是她丈夫上班的必經之路，加上認為信件是有力證據，村民忍無可忍來會將垃圾倒回對方家中，「我們透過返還廢物和其他垃圾作為社會制裁，從而起到威懾作用」。

經調解後，亂棄垃圾住戶最終以書面道歉，承諾往後不會再犯。（網上圖片）

最終維拉華蒂到村莊辦公室調解，並以書面道歉，承諾往後不會再胡亂棄置垃圾，否則將願意接受懲罰或罰款，事件才得以告終。

（綜合）