內地客怕物價貴自備乾糧　來港後觀感驚人反轉：被自己無知嚇倒了

物價貴或許是很多人對香港的固有印象。有內地網民在小紅書分享來港旅遊經歷，她怕消費高昂而自備乾糧來港充飢，希望做到「不買不喝」，當看到餐廳及商店價錢牌時更大為震撼，但經了解後才發現原來是一場誤會，「被自己的無知嚇倒了」，直言香港物價「可以接受」，而且大讚體驗良好。



小紅書網民起初到達香港旅遊時，沿路看到商店的價格令她十分震驚。（小紅書圖片）

該網民在社交平台小紅書發文，指日前來港一日遊，起行前一直有個概念，就是香港物價很高，「能不買不吃就不買不吃」，因而帶備了2瓶水、吐司麵包及餅乾隨行。樓主到達香港後，沿路很注意商店的價格，只見「一個車仔麵$50、一條普通褲子$79、一雙鞋$399」，令她更加震驚，「1美元換成人民幣大約要7.8元，豈不是，麵350元，褲子500+元，鞋子2800+，媽呀」。

殊不知她網上搜尋一下，才發現自己一直誤會了價格上的貨幣符號，以為是美金，「原來香港這邊的『$』就是指港幣」。誤會解開後，手頭隨即沒那麼緊，樓主決定走進冰室享用一份豐富的常餐，包括粉麵、滑蛋、餐包和飲料，都只是42元，令她對香港的觀感大反轉，「這個物價其實還是可以接受的，港幣也挺好看」。

她還大讚香港的優點，包括大廈很高、商店冷氣舒服、地鐵乾淨等，而且酒店繁多，「目前體驗感良好」。

帖文引起網上熱議，有網民表示不理解樓主為何會有此誤會，但亦有人解釋因港元和美元符號很相似，自己亦曾搞不清。有網民則認為在港吃喝不貴，「主要貴的是出行和住宿，吃的方面其實還好」，又認同香港商場的冷氣確實很足夠，「基本上很凍，怕冷真的要帶個外套，有次去看電影冷到縮成一團」。