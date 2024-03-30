港男買34元叉雞飯「受氣」　怒轟燒味店拒收毫子　法例原來咁講…

不少店舖都會表明不收毫子，近日有港男到黃大仙某間只收現金的燒臘餐廳買燒味飯時，以1張20元紙幣及若干硬幣支付34元叉雞飯，硬幣中包括4個5毫。不過店員疑不欲收取毫子，表示「唔好咁碎」，另1名店員亦表示「阿叔都唔收五毛啦」。樓主不滿對方拒收毫子，批評餐廳服務態度欠佳。事件引起網民熱烈討論，有人質疑店舖是否可以拒收毫子，亦有人懷疑樓主「散銀太碎」。

根據法例《硬幣條例》，以面額少於1元的硬幣進行支付時，所支付的款額不得超逾2元。不過條例並無施加法律責任要求店舖必須收取硬幣，亦無條文說明拒收硬幣可能面臨的罰則。



有港男到黃大仙某間只收現金的燒臘餐廳買燒味飯，付款時取出毫子卻被告知「唔好太碎」。（示意圖，GettyImages）

該港男在facebook群組發帖大呻，稱日前在黃大仙某燒臘餐廳買燒味飯時遇上不快。當日他在店內購買1盒價值34元叉雞飯，因店內不收八達通，只收現金，因此他準備了1張20元紙幣，若干硬幣包括5元、2元及1元，另外有4個5毫硬幣。惟付款時店員表示「唔好咁碎」，另1名男店員留意到後亦加入對話稱「阿叔都唔收五毛啦」，言論引起樓主不滿，「（男店員）仲話下次我來畀返五毛我」。

樓主認為餐廳不設電子支付，只列明收現金，應該收下毫子，「我畀足錢又唔係假錢，又唔係人民幣，做乜嘴叼叼」。此外，他又批評飯盒質量欠佳及薑蓉太少，「佢哋畀個盒飯，叉燒同雞切得碎濕濕，又唔問清楚油雞定切雞」，又質疑對方「畀剩貨」，「當食客係傻」。

帖文引起網民熱議，有網民不支持樓主，批評他是「西客」，「先問問自己，如果人哋找錢畀你，找2個5毫，你會唔會當冇事發生先？」、「你攞住啲毫子去間講明唔收毫子嘅舖頭度買嘢，你覺得係佢問題？」。而樓主就嬲爆回應認為是餐廳服務態度問題，「而家市道又唔好，都仲可以用咁樣態度對客，我真係服咗佢哋」，又以連鎖快餐店及大陸餐廳做比較，「（快餐店）可以坐低慢慢食，仲可以碌卡畀錢，人哋一定收毫子先」、「你睇人哋深圳點做嘢，你畀人民幣個店員死都周圍搵到散紙唱畀你」。

有網民就認同樓主，認為餐廳不收毫子的行為不當，「佢無權唔收」、「拒收可能違法喎」，但亦有人表示「大把舖頭白紙黑字寫明唔收啦」、「其實用硬幣付款有規定，一次過唔可用太多」。

《硬幣條例》並無施加法律責任要求店舖或任何人必須收取硬幣，亦無條文說明拒收硬幣可能面臨的罰則。（GettyImages）

事實上，根據香港法例第454章《硬幣條例》中第2（1）條所列，以面額不少於1元的硬幣付款，所支付的款額不應超逾100元；而以面額少於1元的硬幣而言，所支付的款額不得超逾2元。

不過，《硬幣條例》並無施加法律責任要求店舖或任何人必須收取硬幣，亦無條文說明拒收硬幣可能面臨的罰則。如因找續出現紛爭，則屬民事糾紛。

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