人夫恐電費飆升不准開冷氣　揚言砸壞冷氣　網民︰嫌貴就學林超英

今個夏天特別熱，許多人沒有冷氣就難以工作或入睡，而香港天文台前台長林超英因環保而不使用冷氣機，有一期電費更低至負7元，成為一時佳話。台灣有人妻慘呻，指丈夫認為最近電費高昂，所以即使身處炎夏，規定家中不得開啟冷氣機，「帳單來超過1,000新台幣（約250港元），會直接把冷氣砸壞」。



帖文引來逾千條留言回去，掀起網民熱烈討論，有人直斥該名人夫「神經病，不開冷氣也超過1,000新台幣（約250港元）啊」、「他要不要鑿壁偷光？電費會減半」、「想看！希望老公說到做」。更有網民提起香港的林超英，笑言「嫌貴就學林超英」、「電費如何低，都不及林超英」。



4月電費458新台幣（約116港元）。（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」圖片）

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，丈夫是家中經濟支柱，平日「晚上開電扇，家裏白天沒在開燈」去節省電費，而4月電費458新台幣（約116港元），6月電費則是826新台幣（約210港元），最近2個月平均800多新台幣（約200港元），但丈夫仍然認為電費很貴，「規定家裏不能開冷氣，說帳單來超過1,000新台幣（約250港元），他會直接把冷氣砸壞」。

6月電費則是826新台幣（約210港元）。（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」圖片）

帖文引來多名網民討論，紛紛笑言「溫度超過28度，直接把老公砸壞」、「要不要直接離婚？」、「那就快砸，千萬不能出張嘴」、「這真的有病，那冷氣只能裝飾用？」。有人建議人妻偕丈夫向香港的林超英學習，又強調「林超英不開冷氣機，但不會砸壞冷氣機」。

香港天文台前台長林超英堅持不開冷氣，而且曾公開其降溫神器就是USB風扇。（林超英fb截圖）

林超英曾於個人社交平台上發文，寫上當時的室內溫度「2023.5.30 22:25 工作位置實況 ：氣溫 32.2度，相對濕度 76%，風速0.4米/秒，關鍵是背景陪伴多年的15cm直徑USB風扇」，原來其降溫神器就是USB風扇！

香港天文台前台長林超英支持環保，就算天氣再熱都堅持不開冷氣。（資料圖片）

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【冷氣機／抽濕】踏入夏天愈來愈熱，不少人都會開冷氣降溫，但冷氣機有1個按鍵切勿亂碰，否則電費隨時以倍數增長！台灣經濟部能源局就曾發文指，冷氣機分別有1個「神級」和「魔級」按鍵，台灣經濟部能源局曾發文介紹「使用冷氣小撇步」，指冷氣機有「神級」和「魔級」2個按鍵，其中「神級」按鍵就是「舒眠模式」。至於「魔級」按鍵，就是冷氣機「除濕模式」。能源局表示，雖然開冷氣除濕只需要除濕機約三分一時間，耗電量卻高出兩倍，而且冷氣模式本身已具備除濕效果，提醒「千萬別跟自己的荷包過不去！」。



台灣經濟部能源局指冷氣機有「神級」和「魔級」2個按鍵。（台灣經濟部能源局Facebook）

（綜合）