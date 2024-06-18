端午過後，天氣逐漸變得炎熱，許多民眾回家第一件事都是先開冷氣。



台電（台灣電力公司）於臉書發文提醒，開冷氣前如果先做2件事，就能讓冷氣製冷效果事半功倍，一年還能省下10％電費！

香港氣溫漸轉炎熱，街上不少行人配備防曬裝置。（資料圖片）

香港氣溫漸轉炎熱，街上不少行人配備防曬裝置。（資料圖片）

冷氣怎麼開最省電？台電曝開機前做2件事「一年省下10％電費」（點圖放大閱讀）：

夏天冷氣機點開最慳電？2招達「事半功倍」效果 可省下10％電費（01製圖）

+ 6

台電於臉書專頁發文表示，許多人回到家第一件事就是開冷氣，不過，開冷氣前先做2件事，就能讓冷氣更快涼、更省電！

1. 開冷氣前先開窗

台電表示，炎熱的夏天，家裡的家具、地板吸熱一整天，會讓室溫上升不少。

因此，回到家如果先開窗散熱，不僅能讓室內先降溫，冷氣也能更省時省力、事半功倍，減少冷氣運轉時的耗電量，如果能搭配電風扇或循環扇會更有效。

【延伸閱讀】夏季電費｜達人教慳電又涼爽妙法 咁樣做連瞓覺都唔使開冷氣機

【延伸閱讀】夏季電費｜達人教慳電又涼爽妙法 咁樣做連瞓覺都唔使開冷氣機

點圖放大瀏覽：

+ 13

2. 定期清洗濾網

台電提醒，夏天首次使用冷氣前，一定要先清潔外殼和濾網，避免累積的灰塵影響冷氣效率，也讓空氣更清淨。

頻繁使用冷氣時，每2～3周也要定期清潔濾網，一年可以省下約10％電費，等於一天省下0.47度。

【延伸閱讀】電器唔用嗰陣拔插頭未必慳電 成日又拔又插分分鐘整壞插蘇更嘥錢

【延伸閱讀】電器唔用嗰陣拔插頭未必慳電 成日又拔又插分分鐘整壞插蘇更嘥錢

點圖放大瀏覽：

+ 32

冷氣開幾度最省電？

台電說明，如果以上步驟有做好，冷氣溫度設定在26～28度最剛好，每調高1度就省電6％，不僅環保又省錢。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣怎麼開最省電？台電教2招「節電效果事半功倍」，降溫超快、一年省下10％電費】