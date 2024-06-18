夏天冷氣機點開最慳電？2招達「事半功倍」效果 可省下10％電費
撰文：風傳媒
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端午過後，天氣逐漸變得炎熱，許多民眾回家第一件事都是先開冷氣。
台電（台灣電力公司）於臉書發文提醒，開冷氣前如果先做2件事，就能讓冷氣製冷效果事半功倍，一年還能省下10％電費！
冷氣怎麼開最省電？台電曝開機前做2件事「一年省下10％電費」（點圖放大閱讀）：
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台電於臉書專頁發文表示，許多人回到家第一件事就是開冷氣，不過，開冷氣前先做2件事，就能讓冷氣更快涼、更省電！
1. 開冷氣前先開窗
台電表示，炎熱的夏天，家裡的家具、地板吸熱一整天，會讓室溫上升不少。
因此，回到家如果先開窗散熱，不僅能讓室內先降溫，冷氣也能更省時省力、事半功倍，減少冷氣運轉時的耗電量，如果能搭配電風扇或循環扇會更有效。
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2. 定期清洗濾網
台電提醒，夏天首次使用冷氣前，一定要先清潔外殼和濾網，避免累積的灰塵影響冷氣效率，也讓空氣更清淨。
頻繁使用冷氣時，每2～3周也要定期清潔濾網，一年可以省下約10％電費，等於一天省下0.47度。
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冷氣開幾度最省電？
台電說明，如果以上步驟有做好，冷氣溫度設定在26～28度最剛好，每調高1度就省電6％，不僅環保又省錢。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣怎麼開最省電？台電教2招「節電效果事半功倍」，降溫超快、一年省下10％電費】