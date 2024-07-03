魔鏡歌詞網※Mojim.com突消失！網站無法連上　網民嘆︰時代的眼淚

「更多更詳盡歌詞在※ Mojim.com 魔鏡歌詞網」已成絕筆！涵蓋全球流行音樂歌詞、台灣最大歌詞網站「魔鏡歌詞網」，驚傳無預警下於7月2日徹底消失，網民震驚發現後，消息隨即一傳十、十傳百，但世界各地網民紛紛實測，證實的確已無法瀏覽網站，甚至無法在Google找到網站資料，只好悲嘆「世界末日」、「又一個時代，其實係重要文學紀錄嚟」、「時代的眼淚」、「真·非物質文化遺產」、「前幾日先用緊，突然消失？」。



魔鏡歌詞網關閉後，有網民聲稱是因為版主已經無心運作，所以在7月1日關站，但未能證實消息真偽。



魔鏡歌詞網涵蓋全球流行音樂歌詞，是搜尋歌詞的最重要網站。（網站截圖）

許多網民於7月2日在各個社交平台表示，突然無法瀏覽「魔鏡歌詞網」，「新發現，魔鏡歌詞網已經消失了？在google上完全搜尋不到」，其他網民亦發現同樣情況，先後表示「幾日前仲睇到」、「我6月30還有查歌詞，所以是7月1下架的？」。

《香港01》記者嘗試在Google搜尋網站，但沒有發現，同時試圖瀏覽Mojim.com，結果顯示「無法連上這個網站」，目前官方沒有通知停止營運或關站。

《香港01》記者欲瀏覽Mojim.com，結果顯示「無法連上這個網站」。（網站截圖）

消息震驚港台網民，形容「我不能接受 」、「以後找歌詞該何去何從」、「為什麼？他明明是合法的不是嗎？」、「真的震驚」。

綜合網上資料顯示，「魔鏡歌詞網」於2005年成立，歌詞涵蓋中、美、日、韓等地方，歌詞非常齊全，多年來依靠網站廣告經營，逐漸成為台灣最大歌詞網站，網民使用Google搜尋歌曲時，「魔鏡歌詞網」列出的歌詞通常出現在最上列位置，所以連本港網民都喜愛使用。

多名粉絲悲嘆「世界末日」、「又一個時代，其實係重要文學紀錄嚟」、「時代的眼淚」。（《家有囍事》電影截圖）

此外，從2008年起，魔鏡歌詞網獲得台北市音樂著作權代理人協會（MPA）授權，成為網路合法業者，合法提供大量歌詞給民眾搜尋使用，網民複製和貼上其網站的歌詞時，都會出現「更多更詳盡歌詞在※ Mojim.com 魔鏡歌詞網」。

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（綜合）