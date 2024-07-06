Chiikawa熱潮！盜版公仔如「中輻射」成醜萌極致　網民：超越原版

【Chiikawa／吉伊卡哇 】日本治癒系卡通「吉伊卡哇 Chiikawa」風靡全球，而近月更在港設快閃限定店，吸引過百粉絲同時排隊搶購精品，場面墟冚，實在紅極一時。有商人乘着Chiikawa熱潮，趁機在淘寶網售賣盗版公仔，其中一款盜版公仔竟有如「中輻射」般面容扭曲瘦削，卻意外於內地爆紅，更有網民笑指是「榨乾地獄版」，紛紛曬出合影，爆笑程度甚至有人指「超越原版」。



Chiikawa（吉伊卡哇 ）是一個來自日本的治癒系卡通角色，該角色及其故事以其溫馨可愛的風格和簡單感人的情節而廣受歡迎。（網上圖片）

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該款「扭曲盗版」、「中輻射」的Chiikawa公仔照片於X（前稱「Twitter」 ）上瘋傳，樓主指該產品是購於中國AliExpress（阿里巴巴），可見公仔看似無法站立，而且並不飽滿，瘦弱的四肢扭曲貼地，原本膨鬆的臉頰亦凹陷。樓主認為這個雖然公仔醜陋，但看着也覺得挺可愛，符合「醜萌」的審美。

樓主表示自己是從中國AliExpress（阿里巴巴）購買該隻疑似盜版的Chiikawa公仔。（網上圖片）

由於這隻Chiikawa公仔實在太過詭異，該圖片被網民轉載至更多群組，引起網民熱議。有網民形容「已經是不同次元的東西」，有人十分搞笑指吉伊卡哇已經變成「卡娃咦瘦（可哀想う) 」，日文為可憐的意思；亦有網民表示公仔瘦弱得像「已經一滴不剩了...」、「像是被送到柬埔寨逃回來的一樣」，各種想象力令這款盜版公仔傳得更開。

淘寶上有出售該款Chiikawa。（網上圖片）

有網民打趣指出這個公仔沒有盜版的疑慮，「因為根本是不同物種」，「怎能說抄襲？這根本就超越了」，反種反諷令人忍唆不禁。

另外，網上更掀起與醜萌的Chiikawa合照風潮，網友們紛紛分享自己購得的扭曲版Chiikawa公仔，甚至有商家甚至開始推出更多變異版本的Chiikawa公仔，迅速成為抖音爆款，利用其話題性來吸引消費者，變相「越醜、越萌、越有市場」。

（綜合）