小暑2024｜開運三招＋三個生肖小暑後轉運　銀包擺一物財運急升

小暑，是二十四節氣中的第十一個節氣，標誌著炎熱天氣的正式到來。2024年的小暑將在7月6日到來。這個時期，天氣變得更加炎熱，雷雨也逐漸增多，正是萬物生長茁壯的時候。



小暑時節，古人常有曬書畫、曝衣被的習俗，現代人則可以利用這段時間來提升自身運勢，迎接下半年的挑戰。

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如何在小暑招好運

第一招：小暑黃紙開運法

在小暑當晚23點前，準備一張黃紙，剪下三個50元（台幣）硬幣大小的圓片，分別用黑筆寫上「乙丁到罡」四個字。將這三個圓片放入紅包袋內，摺好後放在隨身的錢包或書包內，持續三天。這個方法利用奇門遁甲的原理，能有效化解小人帶來的麻煩，同時提升財運。

第二招：小暑曬物開運法

古時候皇帝會在農曆六月初六曬龍袍，現代人可以在小暑期間將衣物、棉被、書籍等拿到戶外曝曬，除去霉味與濕氣。同時，也可以幫家中的寵物洗澡，保持它們的健康。這不僅有助於消毒，還能帶來健康和諧的家庭氛圍。

第三招：礦石願望開運法

準備一顆青金石或天河石，形狀可以是球狀或金字塔狀。睡前握著它，想像身體外圍充盈著與礦石相同的藍色，然後對它許願，覆誦「開鴻運保平安」三次，最後將礦石放在頭頂位置如床頭櫃上入睡。這個儀式在小暑期間連續進行14天，有助於招來特別的好運和保平安。

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哪些生肖在小暑後轉運

生肖豬

小暑節氣對生肖豬來說是一個重要的轉運時期。工作上，可能會迎來新的機會與挑戰，建議多與同事交流，吸收不同的意見，提升團隊合作能力。在財運方面，有機會獲得額外的收入或投資回報，記得合理規劃財務。感情上，單身的豬兒可能會遇見心儀對象，已婚者則要多陪伴另一半，共享甜蜜時光。

生肖兔

對於生肖兔來說，小暑是一個重新規劃的好時機。這段期間，你可能會發現自己的工作思路變得更清晰，能夠有效地解決長期困擾的問題。在健康方面，建議適度運動，保持身心平衡。財運方面，宜多關注理財資訊，避免不必要的開支。感情運上，單身的兔子有望遇見真愛，已婚者則能與伴侶建立更深厚的情感基礎。

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生肖蛇

小暑節氣為生肖蛇帶來了積極的能量。工作上，你的努力和才能將被上司看見，可能會獲得升職或加薪的機會。財運方面，有望通過創新或投資獲得不錯的收益，建議保持積極的態度和敏銳的市場嗅覺。感情方面，單身的蛇兒要多參加社交活動，增加遇見理想伴侶的機會，已婚者則應多與伴侶溝通，增進彼此的了解與默契。

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