港女搭港鐵疑打尖「斜身攝入車廂」　乘客勸排隊發爛渣　後續更衰

無論人多人少，搭乘公共交通工具都應排隊！有乘客於網上分享片段，指日前於下班繁忙時間搭港鐵，遇到有港女無視正排隊的乘客，當列車駛至時直接「打尖斜Cut攝入車廂」。有乘客不滿，要求港女排隊，她竟發爛渣反斥其他人阻礙她上車，「上車時追住啲人隻腳踩」，看不過眼對方行徑故公審。有網民不恥對方插隊，「呢啲情況我會伸隻腳出嚟Kick（撠）佢」；但亦有人覺得片段不完整，又質疑「樓主唔使作個故仔去偷影條女喎」。



有港女被公審於港鐵中環站上車時無視排隊乘客，「打尖斜Cut攝入車廂」。（FB「香港突發事故報料區」影片截圖）

樓主在facebook群組「香港突發事故報料區」上傳片段，指事發於7月2日傍晚6時許，於港鐵中環站等候上車。當列車駛至時，片中留有金色長髮、披着黑色外套、穿桃紅色短裙的女生無視其他正排隊的乘客，「打尖斜Cut攝入車廂」。

有乘客表示不滿，要求對方排隊，該女生「發爛渣」，「上車時追住啲人隻腳踩」，之後更大聲喝罵其他乘客阻礙她上車，又打電話和友人訴苦，「話自己俾人恰」。樓主因此拍片，提醒他人若於中環上車，要小心被片中女生踩中，又揶揄「被佢啲魔甲刮親都唔好啦」。

樓主指涉事港女之後打電話和友人訴苦，聲稱「自己俾人恰」。（FB「香港突發事故報料區」影片截圖）

有網民不恥對方插隊行為，「見到啲鳳爪（Gel甲）唔開胃，好少港女會留咁長，估計係大媽」、「呢啲情況我會伸隻腳出嚟Kick（撠）佢」；但亦有人覺得片段不完整，沒有錄下事發時情況，「發生咩事？」，又質疑「樓主唔使作個故仔去偷影條女喎」。

（FB「香港突發事故報料區」）