遊客打尖！爭搭港鐵升降機往港大參觀　港大生當場喝止插隊行為

小紅書上輕易就能找到「香港大學打卡攻略」，不少遊客被吸引往港大參觀，惟網上亦能找到不少學生對此不滿。日前有港大學生於小紅書上以簡體字發帖抱怨，稱有對夫妻遊客在上課繁忙時間往港大參觀，並於港鐵香港大學站插隊坐升降機。其間，有其他正在排隊欲回校上課的學生開聲喝止，該對夫婦才重新排隊。事件引起網民熱議，亦有學生感同身受，狂呻受遊客影響校園生活。



有港大學生於小紅書上發帖抱怨，稱有對夫妻遊客在上課繁忙時間往港大參觀，並於港鐵香港大學站插隊坐升降機。（小紅書圖片）

該名港大學生在小紅書以「HKU（港大）學生大戰插隊遊客」為題發帖，分享在校外受到遊客影響的遭遇。樓主在帖文中表示，平日上課時間一向較多人使用港鐵香港大學站升降機往港大，日前上午10時半她有課上，於10時15分左右在香港大學站下車後，準備乘搭直達本部校園的升降機，當時已有不少學生在升降機處排隊，「已經開始大排長龍，着急上課的學生大有人在但也只能耐心排隊」。

這時，有一對「中老年夫妻遊客」選擇右邊較少人等候的升降機欲往FB層往港大，但後來發現排錯了，剛好左邊升降機到達，他們便「立刻調轉方向直衝左邊的隊伍，準備越過人群搶先進電梯」。樓主前面的1名男生即時喝止他們，並怒罵「別插隊，後面排隊去」。起先夫婦仍沒有反應，在男生再次要求他們排隊後，他們才在職員注視下重新排隊。

樓主指雖然男生聲量確實「大得嚇人」，但插隊本身就是無禮行為，「要做這種事，後果就要心裏有數」。她又表示，其實大家都能互相理解，不過希望遊客們不要在學生們着急上課的時間造成他人不便，「不要覺得裝傻充愣的插隊大家都得配合你」。她解釋近來港大出現過多遊客影響了「正常的教學秩序和學生活動」，而且「不文明遊客過多」，所以學生們心中不免都「很煩躁」，故發帖請遊客參觀時盡量降低聲量，並保持禮貌，最終更表示「我們的善意和耐心只留給懂得尊重我們的朋友」。

有不少網民留言表示於港鐵香港大學站遇過有遊客插隊使用升降機，並提及近來在港大受遊客影響的不快遭遇。（資料圖片）

帖文引起網民關注，不少人表示也曾遇過樓主經歷的事，並提及近來在港大受遊客影響的不快遭遇，包括太多遊客在食堂用餐、打擾課堂秩序等，呼籲遊客們尊重校園及學生，「今天也是有右邊排隊的母子直接平移過來插到我前面，見我們不給他插隊也平移回去」、「很多遊客應該是不知道要自己把餐盤送去集合點吧」、「我今天親眼見到一個遊客拿着照相機推開正在上課的教室的門，衝裏面咔咔一頓拍照然後關門走人」。

（小紅書）