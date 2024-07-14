嘔！後生女搭港鐵撩鼻屎　將手指放入口吮　網民震驚：病菌回收？

出外要注意衞生！網上近日瘋傳1條港鐵車廂短片，有年輕女子疑多次當眾挖鼻屎，然後再將挖鼻屎手指放入口中細味「品嚐」，畫面令人詫異。有網民批評女子舉動「肉酸」，「搞咩呀……病菌回收？」、「如果個女仔嘅男友咁啱見到呢條片……你叫人如何面對」，又有人戲稱「唔怪之得食肆生意咁差」、「繼『自食其力』之後又多個四字成語，『自食其屎』」。



雖然網民一致認為女子行徑令人費解，不過《美國微生物學會期刊》曾有研究報告指出，「吃鼻屎有益健康」。研究發現「鼻屎」能預防呼吸道感染，對抗愛滋病病毒，鼻屎附帶的鼻水亦可阻止細菌黏附在牙齒上造成蛀牙，而吞下鼻水甚至有預防胃潰瘍的功效。另外由於鼻屎本身混有細菌，當進入消化道就能啟動免疫系統發揮作用，增進腸道健康。



有後生女被拍到，於港鐵車廂公然撩鼻屎，再將手指放入口吮。（FB「Hong Kong Friends」影片截圖）

「車廂嚴禁飲食」，相關片段被上傳到 facebook 專頁「Hong Kong Friends」，畫面所見為港鐵車廂內，1名穿着黑色及膝裙的年輕女子，倚傍近門口位的玻璃看手機，突然她將左手手指伸入鼻孔來回旋轉，相信正是挖鼻屎。不過最令人震驚的是，她之後竟然將用作挖鼻屎的手指放入口中「品嚐」，中途更拿出手指仔細查看，單從片段所計，該女生上述舉動至少重複4次。

片段引來網民嘩然，不少人直斥女生行徑嘔心，「核突」、「好眉好貌食鼻屎」、「搞咩呀……病菌回收？」、「咁大個人仲食手指」、「如果個女仔嘅男友咁啱見到呢條片……你叫人如何面對」、「仲有係啲同事或同學見到段片、真係俾人笑到仆X！」、「都係家長問題，佢喺街咁做，即係喺屋企都會咁做，點解家長唔糾正？」。

但有留言欣賞對方至少有公德心，「佢擺落口好過周圍抹啦」、「唔彈出嚟都已經係有公德心」、「自己垃圾自己清理」，又批評拍片者無聊，「你有啲賤格囉，人哋又唔係公眾人物，掘礦都要公審？」。另有人則笑稱「唔怪之得食肆生意咁差」，「靚女唔會屙屎，無話唔會食鼻屎」、「自給自足」、「繼『自食其力』之後又多個四字成語，『自食其屎』」。

《美國微生物學會期刊》曾發表文章，指出「吃鼻屎有益健康」論點。（《武狀元蘇乞兒》劇照）

「鼻屎」其實是由鼻黏膜分泌的鼻水，混合空氣的塵埃或微生物等變乾而成。美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）與哈佛大學（Harvard University）的研究學者，曾於《美國微生物學會期刊》發表文章，指出「吃鼻屎有益健康」論點。

研究指出「鼻屎」能預防呼吸道感染，對抗愛滋病病毒，鼻屎附帶的鼻水亦可阻止細菌黏附在牙齒上造成蛀牙，而吞下鼻水甚至有預防胃潰瘍功效。另外，由於鼻屎本身因混有細菌，當進入消化道就能啟動免疫系統發揮作用，增進腸道健康。

（FB「Hong Kong Friends」）