迫人食鼻屎！保母挖鼻孔後將手指塞入男童口中　公司回應令人嬲爆

沒愛心就不要做保母！廣西貴港有保母日前在僱主家中照顧1歲男童時用手指挖鼻孔，隨後突然強行將手指塞進男童口中，過程被僱主安裝的家居監控鏡頭拍下。男童母親2日後翻看閉路電視畫面時揭發事件及氣得發抖。事件於網上曝光後，涉事家政公司回應稱，該名保母當時已將鼻屎彈走，因為男童最近感冒發燒，一直流鼻涕，保母當時發現男童鼻涕流到嘴裏，所以用手幫忙擦鼻涕。

大批內地網民批評涉事保母，並認為家政公司是在狡辯，指出「沒有人會拿手指頭去給孩子擦鼻涕，正常都會抽張紙巾或者其他東西」、「就算是單純地在家裏摳鼻屎也不應該到處彈吧，不是應該擦掉洗掉嗎？你彈哪裡去？彈沙發上會黏身上，彈地上會踩到，不衛生！」。



廣西貴港有保母日前在僱主家中照顧1歲男童時用手指挖鼻孔，隨後突然強行將手指塞進男童口中，過程被僱主安裝的家居監控鏡頭拍下。（「四川觀察」影片截圖）

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綜合內地媒體報道，事發在上周四（9日），從閉路鏡頭畫面可見，當時男童在茶几旁玩耍，保母懶散地躺坐在沙發上照看，其間保母用左手挖鼻孔，並不斷反覆搓揉手指，隨後保母用右手手指碰左手手指後，突然用左手按着男童的頭，強行將右手手指塞進男童口中，並多度用手指抹嘴唇，男童扭頭表示抗拒，並哇哇大哭起來，保母其後用右手推了推放在茶几上的玩具車安撫。

2日後，男童母親于女士翻看閉路電視時氣得渾身發抖。于女士表示，事發當天該名保母才前來工作第2天，當天孩子生病發燒未康復，結果下午還出現嘔吐症狀，帶去醫院檢查後，醫生說是細菌感染。于女士批評，「她是兩個孩子的媽媽，都能做出這種事情，簡直不配為人父母」，目前她已委託了律師，準備起訴家政公司和涉事保母。

涉事家政公司於周日（12日）回應稱，「（保母）開始摳鼻屎的時候用手彈，摳的時候不是甩了一下嘛」，由於男童最近感冒發燒，一直流鼻涕，保母當時發現男童鼻涕流到嘴裏，所以用手幫忙擦鼻涕，「（保母）很習慣性地用她們以前在村裏面的方式給寶寶擦鼻涕，給人的感覺是以為在餵鼻屎」，並指出公司之後不會再為這名保母安排工作。

內地網民紛紛批評保母的行為差劣，表示「我吐了」、「看着明明像左手彈沒彈走，然後又蹭到右手上去往寶寶嘴裏塞了」、「先不說餵不餵鼻屎，她這架勢也不是照顧一個生病小朋友的樣子啊，和大爺似的」、「讓家長把孩子拉的大便給她抹嘴裏」、「這保母應該開除，永遠不能進服務行業」、「這個家政公司直接倒閉吧」。

（綜合報道）