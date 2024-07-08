遊港試小紅書推介米芝蓮$72燒鵝飯　台妹狠批肉乾多骨：體驗超差

不少人外遊前都會做足功課查看當地美食推介，但近日有台灣來港旅遊的女生就發帖表示「中伏」。她稱留意到小紅書上好評如潮的某米芝蓮1星級餐廳，日前特意去試店內著名的燒鵝飯，結果大失所望。她在帖文大彈店內環境、食物質素及員工態度，更形容是「大踩雷」的體驗，引起其他網民熱烈討論。



有台灣女生留意到小紅書用戶推介的香港某米芝蓮星級餐廳，遊港期間特意去品嚐，結果大失所望。（Threads）

該名來自台灣的女生在社交平台Threads上發帖，稱遊港前曾瀏覽小紅書，見到不少用戶都推介某間米芝蓮1星級餐廳，日前便特意前往品嚐燒味飯。她當日叫了個72元的燒鵝叉燒雙拼飯，結果卻不甚滿意。

她先批評店內環境，指店舖地板「超油」，離開餐廳時更險些滑倒。隨後，她又狠批燒鵝「肉超級柴、超級多骨頭」，而且飯量太少，又沒什麼味道，令她不滿直言「什麼米其林（米芝蓮）餐廳，小紅書都在騙人！」。

她又表示，進餐時因為「覺得很乾」，便拿起水喝，結果店員以為她已經吃完，直接將她的飯端走，驚呼「我明明還有一大半還沒吃完」。事後，她氣極表示「真的有夠無言體驗超差」。

帖文引起網民熱議，有網民同樣給予負評，「遠看裏面的擠迫便不想入去，看外面排隊的人潮真要翻白眼」、「服務員很差，燒鵝很多肥膏，皮不脆，肉好鞋，價錢太不合理」，樓主亦有回應網民表示身邊有人認為好吃，「確實感受到了覺得自己是冤種，但身邊的人去過香港說好吃，我實在不明白好吃的定義」。有網民就覺得口味因人而異，且以香港物價來看72元不算貴，亦有人表示該店好吃的是鵝髀，惟價錢較貴，「我覺得係我食過最好食嘅燒鵝，皮脆肉嫩」、「不過真係好貴，一碟雙髀飯加杯嘢飲，超過$200」。

另外，有網民就指小紅書並非香港網民常用社交平台，提醒樓主若想吃得地道，看「遊港攻略」應選擇港人多用的平台，「如果你從小紅書尋找資訊來香港體驗旅遊相信你一定會很失望」、「不要再看小紅書計劃旅程了」、「這個身為香港人也沒吃過」、「你應該問一下土生土長的香港朋友」。

（Threads）