去麥當勞食杯麵？大叔以自助水機淥杯麵照瘋傳　網民激辯：窮遊？

全港不少麥當勞均設有自助水機，向顧客提供冷熱水，但最近1名大叔就「物盡其用」，自備杯麵到一麥當勞分店，到自助水機斟熱水「淥杯麵」，舉動掀起網民熱議。有人質疑該名大叔根本沒有消費，就在店內進食外來食物，甚至使用水機，「杯面都係自己帶埋嚟」，不過，也有網民指大叔的行為不影響其他人，毋須過分指責。



1名大叔早前自備杯麵到一麥當勞分店，到自助水機斟熱水「淥杯麵」，舉動掀起網民熱議。（facebook圖片）

1名網民於facebook群組「大埔 TAI PO」發文，並上傳照片，顯示1名中年男子在一麥當勞分店內，站在自助水機旁，一手按着熱水鍵，一手則拿着杯麵接水。樓主則推斷男子為內地遊客，笑言「真係多謝政府開放更多內地城市自由行，衣食父母來港消費」。

男子「淥杯麵」的舉動引來不少網民討論，有人批評涉事男子濫用餐廳設施，「窮遊（香港）」、「呢啲係深度遊呀」、「返酒店煮啦，定係住嘅地方都冇」、「日本7-11有熱水，但個個都係就嚟沖7-11入面買嘅杯麵」。

然而，也有人認為不應放大男子的行為，「你去外國旅遊冇食過杯面，餐餐食三星餐廳啊？」、「有咩問題，你又知人哋冇消費，香港人自己咁清高？」、「無影響到我」、「香港人都係咁，見過洗奶樽」。

較早前有網民拍到有一家三口在麥當勞食燒味：

今年2月網傳有一家三口到灣仔麥當勞食燒味。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）