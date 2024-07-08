新加坡駭人性侵案！4兄弟性侵年幼親妹4年　重判入獄20年笞刑24下

新加坡發生駭人倫常性侵案，4親兄弟輪流性侵8歲親生妹妹長達4年之久，終在妹妹讀中一時才敢揭發案件，4名兄長被捕後被控多項嚴重強姦與性侵等罪，早前分別被判刑。最重罪的大哥就42項控被判入獄20年及笞刑24下。二哥與三哥分別被判坐監18年和笞刑24下，以及進入青年改造所，而年紀最小的19歲哥哥則被判入獄9年和笞刑24下。



4名哥哥在事主8歲開始性侵，至妹妹就讀中一告知校方才揭發事件。 （示意圖／GettyImages）

綜合外媒報道，這宗性侵案發生於2018年至2022年2月之間，事主當時只有8歲，受辱至12歲事件才停止。據案情透露，事主生長在7兄弟姊妹大家庭，有4名哥哥和2個妹妹，男孩與女孩分開睡房。父母也規定已經發育的兒子不能隨便進入妹妹睡房，除非需要使用妹妹房內的鏡子梳頭。

二哥在2018年性侵事主，其他兄弟有樣學樣，而現年19歲的四哥在2019年13歲時第1次犯案，他當時已經知道其中兩名哥哥對妹妹伸出狼爪。他聲稱有看色情片的癖好，選擇對年紀最大的妹妹做目標，是因對方非常信任他，不會把事情說出去。

最重罪且面對42控罪的23歲大哥，被判入獄20年及笞刑24下。（GettyImages）

事主被4個哥哥輪流性侵卻不敢告知他人，直到2022年，她就讀中一時終鼓起勇氣告知學校，揭發4名哥哥惡行，校方於是報警。

4名哥哥已先後被治罪，罪行包括嚴重強姦與性侵等，面對42控罪的23歲大哥被判入獄20年及笞刑24下，22歲二哥帶頭犯案判18年及笞刑24下，而20歲的三哥被判入青年改造所，是唯一逃過坐牢與笞刑的人，四哥則被判入獄9年及笞刑24下，不過控方表示有意就三哥的刑罰提出上訴。