兒童防拐防綁架教材！專家教5招防身術增獲救機會｜將軍澳綁架案

【兒童防拐防綁架教材／防拐方法】將軍澳周三（7月3日）發生綁架案，3歲男童光天化日下在將軍澳廣場被掩嘴擄走，藏參為附近豪宅屋苑「天晉」，警方事後極速救出「肉參」，並拘捕2名同為38歲的女子，其中1女子持雙程證，另1名本地女子為單位租客，相信因財政問題而犯案。綁架兒童事件引起全城關注，不少家長關注如何保護孩子防止被拐帶綁架，有教導兒童防身術的機構就曾分享5招兒童被擄走時應對方法，讓兒童獲救機會大增。也有網民分享可在手機安裝追蹤定位手機應用程式（App）等，盡快救出孩子。



網上廣傳一張閉路電視照片，可見有人用手巾掩住兒童的嘴後抱走。（網上圖片）

持雙程證女疑犯由救護車送往將軍澳醫院，傍晚被押走。（梁偉權攝）

將軍澳3歲男童綁架案震驚全城，到底兒童被擄走時可以如何保護自己？在台灣專門教導兒童防身術的機構「俄國熊systema kids」就曾在YouTube頻頻分享「防擄人綁架」5式，讓孩子被擄走時獲救機會大增。

第1式：立即放鬆躺平身體



機構指出，面臨歹徒突然拉着你，應「立即放鬆躺平」，讓對方不能順利拉走你，同時可以引起周圍注意。

機構指出，面臨歹徒突然拉着你，應「立即放鬆躺平」，讓對方不能順利拉走你，同時可以引起周圍注意。（「俄國熊systema kids」模擬片段／影片截圖）

第2式：抓歹徒的臉



機構表示，如果被擄走抱上車，要「用手抓歹徒的臉」，以拖延時間。

機構表示，如果被擄走抱上車，要「用手抓歹徒的臉」，以拖延時間。（「俄國熊systema kids」模擬片段／影片截圖）

第3式：夾住歹徒的腳



機構說，如果被從後面抱起，雙腳可夾住歹徒1隻腳，身體重心向前傾，讓對方舉步艱難不便行走，拖延時間。

機構說，如果被從後面抱起，雙腳可夾住歹徒1隻腳，身體重心向前傾，讓對方舉步艱難不便行走，拖延時間。（「俄國熊systema kids」模擬片段／影片截圖）

第4式：抵住車輛門框



機構指出，若被拖上車，用雙手雙腳抵着車輛門框，讓歹徒無法順利把你塞進車內帶走。

機構指出，若被拖上車，用雙手雙腳抵着車輛門框，讓歹徒無法順利把你塞進車內帶走。（「俄國熊systema kids」模擬片段／影片截圖）

第5式：呼喊救命



機構表示，第5式亦是最重要1招，就是呼喊「救命」，因不只能嚇阻歹徒，同時製造吸引其他行人注意及時搭救機會。

影片：防擄人綁架練習(完整版)

除了以上「防擄人綁架」，也有網民指出家長要從小教導子女危機意識，時刻提防陌生人，也可以在手機等安裝追蹤定位應用程式，以增加尋回孩子機會。