將軍澳綁架．過程曝光｜掩口、放嬰兒車、藏行李篋　警查有否施藥

將軍澳昨日（3日）發生的綁架案，3歲男童光天化日下在將軍澳廣場被掩嘴擄走，藏參附近豪宅屋苑「天晉」，家人復遭勒索值逾500萬元的泰達幣（USDT），幸未付贖金前，警方已極速救出肉參，並拘捕兩名女子，相信她們因財政問題而犯案。



案發過程亦隨之而曝光，有人策劃周全，帶備替換衣物分頭行事，掩口強擄、放嬰兒車、藏行李篋、運往單位，可見預謀充足。警方正調查男童有否被施以有毒物質而昏迷。

今午（4日）持雙程證女疑犯由救護車送往將軍澳醫院，傍晚被押走。（梁偉權攝）

一人掩口抱走放嬰兒車 另一人行李篋會合

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）總警司關競斌今日在記者會上透露，疑犯預先帶備犯案用的工具，包括用以運送男童的嬰兒車、行李箱、隱藏身分的替換衣物，在將軍澳廣場一間店舖外，趁男童母親不為意時，其中一名被捕人士強行抱走男童，掩口阻其呼叫，繼而帶往附近一輛嬰兒車，將其推至鄰近公園會合另一名被捕人士，兩人將男童藏於行李篋內，運往涉案單位。

3歲男童（紅圈示）獲救後，留醫將軍澳醫院兒科病房。（鄭嘉惠攝）

有否施以有毒物質 有待醫生法醫檢查

警方事後在涉案單位內，檢獲疑犯的替換衣物、收藏男童的行李箱；但初步沒有在涉案單位內搜獲任何化學物品，過程中受害男童有否被施以有毒物質而昏迷，仍有待醫生或法醫檢查。男童現正留醫作進一步觀察，情況穩定。

行動中，警方拘捕兩名38歲中國籍無業女子，一人為本地女子，為涉案單位租客；另一人持雙程證，不排除因財政問題犯案，現階段警方相信沒有其他涉案人士或車輛。

網上廣傳一張閉路電視照片，可見有人用手巾掩住兒童的嘴後抱走。

昨日（3日）事發後，網上曾廣傳數張照片，包括一張閉路電視截圖，可見一名兒童被一名身穿淺色衫、戴鴨嘴帽的人，用手巾掩嘴抱走；另有圖片顯示警員在場調查，有一張剪貼而成，以簡體字印上「想小朋友安全 不可報警」字樣、「下載Telegram」以聯絡一個帳號。

最後一張圖片，相信是聯絡該帳號後的Telegram對話截圖，對方指「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66萬顆USDT（泰達幣）」，要求將該虛擬貨幣轉入一個地址，更稱「見不到有USDT到場，不會再上線」，該截圖附有小童近鏡照片，可見他正側身睡覺。

綁匪要脅66萬USDT，即逾500萬元港幣。

網上圖片可見有軍裝警員曾到現場調查。

大批便衣探員到將軍澳廣場保安室翻看閉路電視片段。