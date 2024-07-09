赴日睇高達　遭港男遊客爆粗「擋X住」　事主：身為香港人好羞家

香港有不少高達迷都會去日本朝聖，而在東京台場DiverCity門前的高達模型，更是遊客必到的地方。最近有香港女子在社交平台分享欣賞當地高達模型時的經歷，直言「第一次覺得身為香港人好羞家」，引來網民討論。她表示，當下她與另一女性友人看到該廣場有空位，便跑上前並舉機拍攝，不料被身旁同樣來自香港的男子，先以英語指她們阻擋了其視線，2人起初聽不清男子說的話，繼續輕鬆自在地對話，此時男子再以廣東話怒斥「妳擋X住我啊！」，雙方繼而口角。部份網民認同樓主所言，認為男子沒有禮貌，—開口便「爆粗」罵人，但也有人反批樓主，「阻住人仲扮聽唔明人講嘢，嬉皮笑臉咁款，換着邊個見到都躁」。



最近有香港女子在社交平台分享欣賞當地高達模型時的經歷，直言「第一次覺得身為香港人好羞家」，引來網民討論。（Threads影片截圖）

該名女子在Threads發文，表示早前到東京台場看大型高達模型，不料「遇到個勁惡嘅香港人」。她續指，由於該場次的高達模型有燈光和變身表演，她與朋友便立即跑上前舉機拍攝，當時兩人跑到一空位，而身旁另有1名男子。

據樓主上傳的事發影片顯示，她們身邊的男子起初以英語說道「You are blocking me（妳擋到我了）」，但樓主與朋友當下因未搞懂對方在說什麼，便用廣東話聊天說道，「佢講咩呀？」、「吓，我唔知喎」，後來男子再以廣東話粗口回應，「妳擋X住我呀！」。樓主等人聽後立即道歉，而男子卻繼續以粗言穢語辱罵，「Hi X大咗啊？」，她們便語帶不滿地告訴對方大可更有禮貌地提醒，男子反駁「吓，妳擋X住人先㗎喎」，而女子則回應說「你可以禮貌啲講唔該嘅」，影片就此結束。

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樓主在文中直言「第一次覺得身為香港人好羞家」，認為片中的男子沒有禮貌，即使她們真的阻擋了其視線，也大可禮貌地說句「Excuse me（不好意思）」或者「Sorry」，或者自行往旁邊踏一步，稱當時其身邊還有許多位置，「第一句就講晒粗口咁，唔好以為係香港人就大晒」。

樓主的經歷讓不少網民議論紛紛，有人附和樓主所言，「好明顯係啲大男人見妳哋係女仔就恰妳哋」、「真係擋到咪講唔該借借，唔係個個香港人第一時間喺外地load到英文，人哋講咗sorry仲要駁Hi大咗，去旅行有必要去到咁大壓力咩香港人」、「香港人就係出到外國都咁失禮，有禮貌少少講excuse me都好難咁」。

然而，也有人反指樓主一起初就沒有顧及其他人的感受，「佢無禮貌係真，但咁大個地方咁多空位點解要企人哋正前面，有時候睇嘢睇煙花咁高都好啦， 都想搵個空曠少少嘅地方睇到全貌，人哋揀好位等8點妳又無啦啦企正人哋前面」、「妳哋亂咁跑，本身已經冇禮貌阻到人都唔知，仲要人同妳講sorry」、「就咁睇，似係妳撻着人把火先」。