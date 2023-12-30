港人遊日屢拎錯篋！失物群組尋人一周5宗　撞款點算？網民獻絕招

不少港人趁年尾聖誕假期到日本旅遊，卻頻頻發生拿錯篋事件。有旅客日前分別前往東京和大阪時，被其他港人旅客拿錯同款的行李箱，並在香港的失物群組發文尋人，幸好最後經航空公司成功聯絡對方，並在當地換篋。其中港男指行李篋有被人爆開的痕跡，相信對方是打開前才發現拿錯，「唔信邪硬爆。點都好，多謝佢完整歸還」。網民笑指群組內1星期已有5宗拿錯篋事件，「又一盲炳， 累死人」，提醒去旅行拿行李前要先認一認牌子，亦可加行李帶和貼紙等加強識別，還提出1絕招防認錯。



近期港人趁年尾聖誕假到日本旅遊，屢次發生拎錯篋事件。（fb群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

人在異地都要在失物群組尋找港人換篋？有旅客在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發文，上傳2張黑色行李篋的照片，表示「今日去大阪XXX小姐，拎錯行李喼」，兩人的行李篋無論顏色和尺寸都一樣，請對方私訊換篋。他問過航空公司，指該女士的機票經旅行社購買，一時無法找到聯絡方式。樓主隨後更新，已成功和對方聯絡及取回自己的行李篋，「感謝大家幫忙」。

網民上傳行李標籤照片，希望對方可聯絡以換回行李箱。（fb群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

較早前亦有港男飛東京時，指行李箱被另1名港人拿錯，照片拍到有個黃色迷李兵造型篋放在行李運輸履帶上前，標籤上的名字顯示，行李真正主人應為香港女生。他指「去東京嘅梁ＸＸ小姐，你拎錯咗人哋個喼啊，可以畀返個喼我未」、「 同一班機有3個（同款篋）」。

網民提醒他通知航空公司，讓他們聯絡及安排，更認出這是早前的商店購物換領篋，「呢啲先易撞」、「同一班機經常3至4個」。網民又預言梁小姐回酒店打開才會發現，「好大機會，跟住以為壞鎖，再爆鎖先發現」。

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港男指懷疑梁小姐一直無開過篋，「到依家都無任何聲氣，希望佢高抬貴手拎返機場，不如大家推到俾佢睇到好唔好」，只知道她31號會搭飛機回港。幸好他隨後再更新，指已成功交換行李篋，但有被人爆開過的痕跡，「應該係梁小姐唔信邪硬爆。點都好，多謝佢完整歸還」。

有網民指群組在1星期內已有5宗拿錯篋事件，「又一盲炳， 累死人」、「拎嗰陣望下個tag都會知係咪自己」、「咁多人出去，依排咁多Post話掉轉咗行李」。有負責機場搬運行李的網民指，其實日日都有許多人撞篋，「當你諗住你個喼與別不同時，其實同班機可能會有一樣嘅喼出現，所以攞行李都要睇清楚先好攞」。

不少人提醒要用貼紙、行李帶、掛牌來識別，「行李帶+貼貼紙先解決到比啲懵人拎走」、「寫埋名都可以拎錯」，最好是在篋身貼貼紙。然而，有過來人指作用不大，她試過明明有綁行李帶，但對方「咩都無對就放上行李車想推走，我追上前同個人講佢拎錯，死口話無，我話睇下個喼我綁咗行李帶，同埋你睇下喼上面紙條個名係咪你，如果你個喼都一樣、行李帶名又啱咪畀你走，佢跟住睇完話唔好意思，拎錯」，但對方又衝回去拿1個冇綁行李帶的篋，沒對資料就推走。

最後有人提出妙計，「買喼係唔係應該買隻樣衰啲嘅顏色先安全」，笑言買了「桃紅色迷彩」及「屎色」的篋，「夠樣衰，真係無撞過同色同款」。

（fb群組「香港失物報失及認領群組」）