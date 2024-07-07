餐廳舌戰！女客斥侍應未及時執枱　食客阿叔挺身：打工唔係受你氣

繁忙時間出外用膳，少不免要花時間等待。日前有網民分享將軍澳某連鎖餐廳發生食客爭執片段，樓主指1對夫婦疑不滿侍應未有及時收拾枱面，女子曾呼喝並要求阿姐「馬上執枱」。另1名有同場大叔看不過眼女子的態度，出言指責繼而引發罵戰，兩人大爆粗言穢語，女子曾一度想動手，其丈夫則致電報警，幸好餐廳職員居中勸架，並嘗試分隔雙方。大叔之後不忿怒斥「咁多人梗係要等㗎啦」、「人哋打份工咋，唔係受你氣啊！八婆」。



相關片段引來網民討論，許多人批評女子是「西客」，「畀少少錢就巴巴閉」、「執唔切你咪去第二間食，尊重下人好」；亦有街坊曾光顧片中餐廳，指出侍應執枱的確較慢，但有留言認為員工只是「打工」，「開Turbo同你執咩，執得快又無獎，係唔係都係嗰份糧，睇唔過眼自己執囉」。



將軍澳有夫婦疑不滿侍應未及時執枱，大聲喝斥引食客阿叔不滿爆罵戰。（FB「香港突發事故報料區」影片截圖）

有網民於7月5日（周五）在facebook群組「香港突發事故報料區」上傳多段食客於餐廳爭執片段。樓主表示，現場為將軍澳尚德商場某連鎖餐廳，事發時有不少食客在用餐，1名頭戴Cap帽、身穿墨綠色衫的男子大聲爆粗怒罵，「鬧你咪鬧你囉，X你老X呀，宜家」，被罵女子一度上前，曾動手作勢想打對方，有餐廳職員在旁勸架，並嘗試分隔2人；而後方穿着黑色上衣男子相信是女食客的丈夫，眼見妻子與人爭執，他沒有制止，選擇退後一旁打電話報警。

Cap帽男之後繼續怒罵該對夫婦，「你2個死傻X，返屋企啦」。（FB「香港突發事故報料區」影片截圖）

另一片段畫面顯示，Cap帽男繼續怒罵該對夫婦，「你2個死傻X，返屋企啦」、「你報警我等你」。女子情緒激動，不斷指罵對方，有2名餐廳職員站在二人中間，企圖安撫避免推撞，惟Cap帽男續稱，「咁多人緊係要等㗎啦，又X人阿姐」。女子反駁對方，「佢鬧我啊，佢打工㗎咋」，Cap帽男不忿繼而斥責，「人哋打份工咋，唔係受你氣啊！八婆」。

被罵女子之後獨自走到餐廳另一邊位置，仍不斷和男子對罵，惟現場雜音過大，未能聽清互罵內容，只聽見女子反斥Cap帽男「又X又剩嗰個係你喎」，再斥對方「屎忽痕」，片段至此告終，未知警方事後有否到場調停。樓主補充，該女子曾大聲呼喝員工阿姐馬上為其「執枱」，見義大叔才「問候佢娘親」，又指當時樓面只有2位侍應阿姐，對方既要收拾餐桌，亦要處理外賣，質疑「一陣都唔等得」。

片段掀網民熱議，有人讚揚大叔見義勇為，「少有唔關自己事，但敢企出嚟發聲嘅人」，而絕大部分意見都指責女子行為，「少少事都嘈到咁」、「當員工唔係人」、「幾廿蚊餐要半島服務質素」、「做飲食真係慘，（食客）以為嗰一百幾十，好似大帝咁」、「執唔切你咪去第二間食，尊重下人好」、「忍耐下，畀少少時間就大家開心，唔使咁勞嘈嘅」，又建議應仿效其他快餐店，「畀個盤啲客自己執嘛」。有人則指人手不足才是問題癥結，「其實阿姐人數同枱數嘅比例都不成正比，這個係公司問題，怪阿姐又何苦呢？」。

亦有街坊表示曾光顧片中餐廳，「我食過幾次，事實上佢哋執枱真係慢」、「我淨係見佢哋一堆人企埋邊唔知做乜，但外面8成以上嘅枱都未清，嗰幾次我都係自己執」。有留言指阿姐只是「打工」，「開Turbo同你執咩，執得快又無獎，係唔係都係嗰份糧，睇唔過眼自己執囉」、「香港人懶慣奉旨，就算有收餐處，起身就走」。

（FB「香港突發事故報料區」）