荃灣MMA│女兒嬰兒櫈被踢　金髮爸爆粗罵侍應　1句「X老母」變武鬥

父母愛護子女是理所當然，但切忌過份激動。網上近日流傳1條影片，顯示有一家三口在荃灣廣場1間餐廳用膳，其間懷疑有侍應踢到小女孩坐着的嬰兒櫈，令到金髮爸爸極度不滿，多次向侍應怒斥「X你老母」、「張櫈係你職員畀我嘅，𠵱家踢到你係我問題」、「你踢到我個女點X計？」，不但激動到扔走嬰兒櫈，甚至手持另一張空櫈試圖動武，甚至揚言要報警，其妻子見狀手抱女嬰一度走到較遠處，以免受到波及。



現場有數名侍應一直向金髮爸道歉，又心平氣和呼籲對方冷靜，惟在金髮爸多次當面辱罵「X你老母」後，1名男侍應終於按捺不住，反駁「又X我老母，你有冇老母？係咪大家都有老母？」，質疑對方出口傷人，並解釋「踢到張櫈腳咋」，雙方愈說愈激動，曾互相推撞，捱罵職員一度想上前動武，但被同事阻止，場面混亂，雙方一度動手拉扯。有目擊者聲稱見到職員衝入廚房，但未知後續何，批評「其實啲人真係呀，咁小事搞到咁樣」，其他食客紛紛離開餐廳，避免殃及池魚。



金髮爸爸最少3次爆粗辱罵「X你老母」，男侍應終於按捺不住反駁，雙方爆發推撞衝突。（facebook群組「反對北上消費 救救香港飲食業經濟 大聯盟」圖片）

事發影片長約2分鐘，被上載至facebook群組「反對北上消費 救救香港飲食業經濟 大聯盟」，其後再轉到其他群組及討論區。有網民指出事發位於荃灣廣場1間餐廳，但未有交代事發日期和時間。

片中可見，人父的頭髮半金半黑，爆粗辱罵「X你老母」，指責其中1名男侍應，內容提及自己的女兒，有多名職員上前了解，其妻子一直坐下手抱年幼女兒。捱罵男職員強調自己已經道歉，當時尚未完全交代衝突原因。

人父不滿侍應踢到其女兒的嬰兒櫈，當場大力扔走嬰兒櫈。（facebook群組「反對北上消費 救救香港飲食業經濟 大聯盟」影片截圖）

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人父情緒愈說愈激動，當場把嬰兒櫈拿起扔到遠處，怒斥「張枱係你哋職員畀我嘅，張櫈係你職員畀我嘅，𠵱家踢到係我問題，係唔係？」、「係咪報警？」，人父甚至手持另一張空櫈，擺好姿勢試圖動武，聲稱「你整親我個女，報警」。

從人父的說話可以看出，相信是有侍應不小心踢到其女兒坐着的嬰兒櫈而觸發衝突。其時現場職員仍算平靜，有人一邊收走嬰兒櫈，一邊與捱罵的侍應說服人父放下空櫈，又勸喻他冷靜，而妻子則手抱女嬰行到較遠處。

但人父的怒火未見平息，反而繼續爆粗，再度辱罵「X你老母」，捱罵侍應終於開始發火，反指「又X我老母，你有冇老母？係咪大家都有老母？」，不滿對方爆粗出言傷人；人父反駁「你踢到我個女點X計？」，侍應激動解釋已經道了歉，而且只是「踢到張櫈腳喳」，人父再罵「X你老母」，侍應聞言不滿「又X我老母？」。

金髮爸爸最少3次爆粗辱罵「X你老母」，男侍應終於按捺不住反駁，雙方爆發推撞衝突。（facebook群組「反對北上消費 救救香港飲食業經濟 大聯盟」影片截圖）

雙方愈說愈激動，也愈來愈靠近，互相出手推撞，其他職員阻止雙方動武，其間有女聲表示取出手機拍片，大嗌「攞電話出嚟拍低佢」。而捱罵侍應開始激動拍枱，惟影片未有拍到詳細情況，卻見到有雜物擲向侍應，令他更加激動，終於掙脫同事的阻止，突圍而出衝向人父，現場傳出激烈聲響，遠處有人影大動作移動，雙方疑激烈拉扯，有人大叫「捉住佢」。

其後人父與捱罵侍應分開，但侍應仍未死心，打算「兜路」到另一邊尋人，未知是否想繼續動武，而涉事的妻子則手抱女嬰返回食肆了解情況。現場多名食客紛紛離開餐廳，免受波及，目擊者聲稱見到職員衝入廚房，又慨嘆「其實啲人真係呀，咁小事搞到咁樣」。

（facebook群組「反對北上消費 救救香港飲食業經濟 大聯盟」）