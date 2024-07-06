睇《玩轉腦朋友2》遇「災難級」觀眾│遲到傾計後續更衰　網民鬧爆

為己為人，看電影時應守持切勿打擾他人的禮儀。近日有網民發帖大呻在長沙灣戲院看《玩轉腦朋友2》時，慘遇「災難級」的不文明觀眾，他們非但遲到、聊天，還有人電話響、倒瀉汽水、用手機開電筒時亂照等。樓主指當中有6、7名青少年尤為過份，故決定發帖鬧爆，怒斥「真係好X嘈」。帖文隨即引起其他網民共鳴，更分享曾在戲院遇過觀眾令人煩厭行為，包括「買湯麵去（戲院）食」、「一路睇一路劇透」、「摷膠袋」、「撳電話」等，呼籲大家入場看電影時要「有品」。



近日有網民發帖大呻在長沙灣戲院看《玩轉腦朋友2》時，慘遇「災難級」的不文明觀眾。（《玩轉腦朋友2》電影海報）

該名網民在社交平台Threads上發帖大呻「D2 Place戲院嘅觀眾質素完全係災難級」，指日前下午5時55分到長沙灣看電影《玩轉腦朋友2》，其間多次因觀眾不文明表現而受騷擾。當中有6、7名青少年尤為嚴重，樓主事後難忍怒火發帖怒轟「你哋真係好X嘈」。

樓主指當日已到開場時間，故院內已關燈，但尚有三分一觀眾未入場，甚至有遲到的人進戲院時仍然高談闊論「嘩咁快熄哂燈做乜」、「我哋係睇咩戲？」、「喂X！冇冷氣嘅」。有觀眾不滿發出「殊」的聲音，交談者才終止對話。

《玩轉腦朋友2》是近期最熱門的電影。（《玩轉腦朋友2》劇照）

及至電影播到一半，又有觀眾電話響，且響了2次也沒有調至靜音，使其他觀眾受鈴聲影響。樓主又指，還有人倒瀉汽水，竟用手機電筒在漆黑的戲院中四處照去擦拭，而其身旁友人則放聲恥笑，「一路笑個電筒就一路開住周圍揈」。

看電影時慘遇「災難級」的不文明觀眾，當然十分憤怒。（《玩轉腦朋友》劇照）

樓主指以上有一半不文明行為都是那6、7名青少年所為，故在文末憤而斥責他們，「要成班人圍威喂吹水睇戲嘅唔該你去party room（派對房間），唔好入戲院大大聲話俾全場知你係戇X」。

帖文引起網民關注，有不少網民都認為樓主可憐，「1場戲就經歷晒戲院觀眾最乞人憎行為」、「已經影響咗觀影體驗同心情，無咗嘅時間都係成本」。另外有網民就分享其他戲院觀眾令人煩厭的行為，「買出面嘢食入去都算，夠膽死買湯麵去食」、「最X憎一路睇一路劇透」、「摷膠袋、撳電話」。

有網民發帖大呻看電影遇到「災難級」觀眾不文明表現。（示意圖，非涉事戲院，GettyImages）

亦有網民表示如遇到此類觀眾要即時開聲制止，並向戲院職員投訴，「唔可以容忍呢啲行為」、「唔係話睇戲唔可以笑唔可以喊，但係遇到啲X樣一定要開聲X」、「睇戲要講嘢發出聲響唔該返屋企睇Netflix，一係包場」、「其實當時你可以去戲院投訴」。

（Threads）