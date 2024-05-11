台戲院包廂變炮房　員工爆「梳化下的嘔心秘密」　不止用過避孕套

和一般電影院相比，包廂式電影院更能享有隱私，不過也有情侶會利用這個優點，在包廂內享受甜蜜的獨處時光。近日，一位包廂式電影院的員工便現身說法，分享包廂「沙發下的秘密」，不只貼身衣物，帶有液體的保險套、流滿地的潤滑液也十分常見，讓他崩潰表示，「完事了可以有點臉自己善後嗎」。



一位網友在Dcard上以「U2電影館沙發下的秘密」為題發文，透露自己在該包廂式電影院任職將近3年，每天下班前都會將沙發搬起來清掃、整理，因此時不時會在包廂沙發下翻出客人遺留的驚喜。

「什麼樣的東西都看過」，原PO一一盤點自己見過的謎樣物品，除了絲襪、內褲、內衣等女性貼身衣物外，使用過的保險套、潤滑液也屢見不鮮。

他坦言，自己對於把「包廂當砲房」的客人早已見怪不怪，可能學生比較窮、沒辦法去開房間。

【延伸閱讀】台灣商場活春宮影片瘋傳｜年青男女疑眾目睽睽口交 女Sales看呆（點圖放大瀏覽）：

+ 9

影片結束後進入包廂清理，也遇過正在穿衣服的客人，但原PO抱怨「完事了可以有點臉的自己善後嗎？都有廁所，拿去丟真的不難」。

原PO無奈表示，自己清理過沒有關緊、直流滿地的潤滑液，以及帶有液體的保險套、衛生紙，不過這些也都算了，最令他無法容忍的，是某些客人將用過的保險套直接塞沙發縫，「又油又黏又滑，不是拖一兩次地就能解決，超麻煩」。

不過原PO也在留言區透露，有使用痕跡的保險套不是每天都會有，一個月有機率遇上2次，「主要還是看班表，如果這個月周五、六都上班的話，基本遇到4次以上也不奇怪」。

【延伸閱讀】元旦活春宮｜馬路旁大膽激戰「姿勢豪邁」 網民同情：酒店都客滿（點圖放大瀏覽）：

+ 13

見此，網友紛紛驚呼：

「你們員工是真的辛苦了，U2已經變成打砲的代名詞了」

「帶體液的套子真的有夠噁心，不是每個去U2的都會打砲」

「一直看到『強調要關緊』笑翻了，可以感覺到真的很困擾」

「要我每天清理帶體液的套子，沙發可能也有沾到，我寧可去工地當粗工」

「我都會乖乖清掉帶走」

「我只覺得裡面好髒，坐著都要很注意環境有沒有清潔」

【延伸閱讀】洛杉磯淪「嫖客天堂」？數百妓女大白天裸露招客 小巷上演活春宮（點圖放大瀏覽）：

+ 13

也有其他做過類似職業的網友分享甘苦談，表示：

「我雖然不是做U2但也類似，曾經同時撿到男生的四角褲+牛仔褲，我還在想說那個客人到底是怎麼出去的」

「以前打工一個禮拜，是撿到各種食物殘渣還有撿到手機，最奇特的是肯德基骨頭塞到沙發縫」

「以前在U2打工，有一次包廂時間到了要去清包廂，打開包廂門發現客人正在收拾包包，男生就把手上的衛生紙放在我的托盤上，然後跟我說謝謝的同時，衛生紙整個展開，裡面包著保險套跟盒子」

延伸閱讀：

三餐正常吃會需要保健食品嗎？ 引兩派網友熱議

外國網紅高喊「3字」成流量密碼？內行人揭黑暗內幕

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】