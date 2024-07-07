巴士阿哥否認大聲播片　反駁拍片男︰覺得你好悲慘　網民：新金句

「我有壓力，你有壓力」，「巴士阿叔」陳乙東當年乘搭巴士期間，因電話交談聲量過大而被男乘客勸喻，因而爆粗怒罵對方，相關影片成為經典。近日有港男在網上指，見到1名年輕男乘客在巴士欣賞影片，但一直沒有使用耳機，聲量頗大，過程超過20分鐘，惟好言提醒收細音量卻未獲理會，於是拍片怒斥對方。



影片其後在網上流傳，可見男乘客當時已經沒有播片，又否認做過有相關行為，但拍片男指出對方剛才已經承認，男乘客則稱只是口誤，拍片男卻斥責「你做咩唔認，你做得出點解唔認，你男人嚟㗎！」，男乘客一邊反駁「好無聊」、「覺得你（港男）好悲慘，幫你影返張靚仔相」，一邊用手機反拍。



網民留言指「如果有佢大聲播片或佢自己承認有咁做嘅片，都擺埋出嚟啦，等大家都睇到」、「下次你X完佢唔收，就可以叫車長處理」。有人認為看不到「前傳」，難以一口咬定誰是誰非，籲切勿「跟車太貼」，不過更有網民涉嫌播片的男乘客是「巴士阿叔接班人」。



巴士阿哥否認自己曾經大聲播放影片。（Threads影片截圖）

樓主在Threads發帖表示，過往乘搭公共交通工具時，遇到其他乘客大聲播片，他都會好言勸喻叫對方靜音，通常對方都會配合。惟日前乘搭巴士時，見到1名年輕男乘客欣賞影片，但一直沒有使用耳機，歷時逾20分鐘，令到全車人都望着該名男乘客，樓主三番四次好言提醒對方，又兩度拍片紀錄其惡行。

樓主上載第2次拍攝的影片，他們正在對罵，樓主形容男乘客播片「勁大聲，全車都聽到」、「你係咪覺得我阻止唔到你？」，但男乘客否認相關行為，但樓主指出剛才首次拍片，「頭先條片你自己認咗」，男乘客解釋只是口誤。樓主愈來愈激動，揚言向九巴投訴和報警，甚至指「你做咩唔認，你做得出點解唔認，你男人嚟㗎」。

巴士阿哥一邊反駁「好無聊」、「覺得你（港男）好悲慘，幫你影返張靚仔相」，一邊用手機反拍樓主。（Threads影片截圖）

男乘客強調「冇開聲」，而且兩度形容樓主行為無聊，甚至指「覺得你（樓主）好悲慘」，還拿手機反拍樓主，揚言「幫你（樓主）影返張靚仔相」。

帖文引來多名網民討論，「自律嘅人根本由細到大都唔會咁」、「都好厚面皮，下次遇到𠵱啲人真係要一早影低證據先再同佢嘈」，但亦有人認為暫時未見大聲播片證據，切勿「跟車太貼」，有網民笑言「呢位巴士阿哥都有金句，點解覺得人哋好悲慘？」。

「巴士阿叔」陳乙東當年乘搭巴士期間，因電話交談聲量過大而被男乘客勸喻，因而爆粗怒罵對方，爆出「我有壓力，你有壓力」等金句，相關影片成為經典。（網上影片截圖）

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》（第374D章），公共巴士、公共小巴或的士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得使用不良或冒犯性的語言或作出不守規矩的行為，一旦違反罪成，可被判處罰款5,000元及監禁6個月。

（綜合）