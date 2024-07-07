韓男用$xx萬爽娶越南美女　妻新婚6天出走　Oppa爆相「緝妻」惹議

跨國婚姻愈來愈普遍，但隨時有機會變成騙案。韓國1名人夫接受YouTuber訪問，聲稱與24歲越南籍、樣貌清純漂亮的女子結婚後，妻子不但拒絕身體接觸，而且不肯執屋，甚至經常和其他人進行視訊通話。人夫最初以為妻子需時適應，沒料到結婚短短6天，卻發現妻子已不知所終，自此失去聯絡，所以想透過YouTuber「通緝」妻子，甚至公開妻子容貌和其個人資料，引起網民圍觀起哄，甚至引來傳媒報道。



事件在韓國引起極大迴響，有網民留言指涉及假結婚，「為了輕鬆進入韓國，所以才假結婚，入境後立即離家出走，明顯是騙局」。不過有人質疑人夫做法，認為「無論多麼生氣，都不應公開對方資料」，甚至有人懷疑「到底你們是不是真夫妻，會否另有目的？」。



人夫為這段跨國婚姻支付高達3,000萬圜（約17萬港元），當中1,350萬圜（約7.8萬港元）支付給婚姻中介公司。（網上影片截圖）

不時分享韓越等跨國情侶趣聞的YouTube頻道「ThuU B Family」近日上載1條影片，有人夫在影片聲稱早前進行跨國婚姻，24歲妻子來自越南，據了解，人夫為這段跨國婚姻支付高達3,000萬圜（約17萬港元），當中1,350萬圜（約7.8萬港元）支付給婚姻中介公司。

從人夫提供的相片見到，其妻子樣子甜美，一雙大眼睛加上皮膚白皙，看來清純討好。惟人夫慨嘆「妻子來到韓國後，她根本不讓我碰」，又指妻子大部份時間都在進行視訊通話，即使人夫離家上班或放工回家，她都不予理睬，「家裡總是一片狼藉」。人夫雖感到奇怪又無奈，但以為妻子需要時間適應新婚生活。

人夫慨嘆「妻子來到韓國後，她根本不讓我碰」，又指妻子大部份時間都在進行視訊通話，即使人夫離家上班或放工回家，她都不予理睬，「家裡總是一片狼藉」。（網上影片截圖）

人夫等待妻子能漸逐適應，惟沒料到結婚僅6天，人夫回家時不見妻子，其行李亦同步消失，相信她趁丈夫上班時收拾家檔離家出走。

人夫借影片頻道透露了越南籍妻子的所有個人資料，包括其姓名、出生日期和照片，又指妻子的簽證已過期，若繼續留在韓國，即是非法居留。該名YouTuber表示收到消息，聲稱該名人妻懷疑在卡啦OK店工作，呼籲其他人提供相關資料，YouTuber事後拍攝另一條影片，顯示人夫前往尋妻，但未有發現。

人夫公開妻子所有個人資料，網民認為有違反私隱之嫌。（網上影片截圖）

影片引來極大迴響，有留言質疑「肯定假結婚」、「跨國婚姻變詐騙」，亦有人不滿人夫公開妻子所有個人資料，批評行為涉嫌違反私隱，認為公布容貌和姓名就已經足夠。更有網民認為他們可能不是夫妻，或者是有人為了私怨而尋人。

當地傳媒亦有跟進報道，指出跨國婚姻在韓國愈來愈普遍，韓國男子通常迎娶越南籍女子，其次是柬埔寨、烏茲別克和泰國，相關離婚諮詢的數量隨之增加，最常見原因是妻子離家出走。

人夫公開「通緝」妻子，並在影片中公開妻子所有個人資料，做法惹來網民熱議。（網上影片截圖）

韓國亦有發生跨國婚姻騙案，2015年7月，1名越南女子在越南和韓國男子結婚後入境﹛隨即離家出走，並到娛樂場所工作兼非法居留，她事後接受調查，明言無意嫁給丈夫，被控詐騙和違反出入境管理法等罪名，被判處1年有期徒刑和緩刑2年，其丈夫損失1,705萬圜（約9.8萬港元）。

（綜合）