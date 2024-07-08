港媽港鐵電梯跌倒爆血　多人合力救　女兒急尋女英雄：港人好有愛

「香港人真係好有愛！高質。」有港女於網上發文尋「女英雄」，指其母親日前在港鐵扶手電梯跌倒，並被梯級尖端插傷手臂「留咗好多血」，母親原認為是小事拒絕到醫院檢查打破傷風針，幸好有1名「靚靚女士」強行帶母親到醫院洗傷口及打破傷風針。然而待母親定神後，發現該名「靚靚女士」已經離開，樓主遂在網上發文尋人，雖感覺機會渺茫，仍留言感激「多謝靚靚女士，多謝妳嘅堅持」。



樓主指，其母親日前在荃灣港鐵扶手電梯跌倒，並被梯級尖端插傷手臀「留咗好多血」，獲不少途人伸出援手，十分感激。（Google地圖）

該港女於社交平台threads發布尋人公告，指「雖知道尋人困難，但都好想多謝一個好心人」。她表示，6月26日早上10時30分左右，其母親於荃灣港鐵站A出口由地下往上的扶手電梯「個人跌親」，左手手臂更被梯級尖端插倒，「留咗好多血」，幸好有人及時按停扶手電梯，現場不少人扶母親到安全嘅位置。

樓主表示，其母親於荃灣港鐵站A出口由地下往上的扶手電梯「跌親」，左手手臂更被梯級尖端插倒，「留咗好多血」，幸好有人及時按停扶手電梯。（示意圖／gettyimages）

樓主續說，當時不斷有人建議母親召喚救護車到醫院檢查，惟母親認為只是小事，而且「啲血好似可以止到」，故拒絕召喚救護車；之後再有幾名女學生叮囑母親一定要去醫院處理傷口及打破傷風針，然而其母親想盡快回家，未有理會，幸最後有1名「靚靚女士」出手令母親願意去醫院檢查。

樓主指，該女士「夾」其母親到仁濟醫院洗傷口，當她見到母親登記後，還上前問護士可否先幫母親洗傷口，說畢就向母親說再見，「然後一聲不響就走了」，待媽咪回神，已找不到這名「靚靚女士」，唯有在網上發文尋人，「媽咪好想搵返呢個靚靚女士，應該都好渺茫！」。

帖文引來網民讚揚人間有愛，並慶幸「好彩人無事」。（threads）

雖然知道機會渺茫，但樓主留言表示「我想喺呢度多謝靚靚女士，多謝妳嘅堅持，我媽咪先至可以肯去醫院洗傷口同埋打破傷風針」，樓主亦對母親說「雖然搵到呢個靚靚女士好渺茫，如果想講多謝嘅，咁你喺街度遇到呢啲事情，幫助返其他有需要幫助嘅人，尤其係長者，多做一步，可能會救到人！」，又大讚「香港人真係好有愛！高質」。

帖文引來網民讚揚人間有愛，並慶幸「好彩人無事」。