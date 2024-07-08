趕客？觀塘海鮮酒家12人食$3688「龍躉宴」　力數5宗罪：不再光顧

北上消費大熱，本港飲食業面臨困境備受關注。有港男於網上發文大數於觀塘某海鮮酒家不快用餐經歷，指1行12人預約價值3,688元「龍躉宴」包房卻「一肚氣」，並列出5項「罪狀」，直指「Blacklist（黑名單）不會再次光顧」。

帖文引來網民熱議，有人指「三千幾蚊圍，貼錢買難受」、「都係返深圳食好」、「唔好賴香港人北上消費，飲食業自己搞死自己！冇得怨人」；但也有人認為「每位300零蚊，想點？」、「人均消費好低，以為自己上賓？」。



有港男於網上發文大數於觀塘某海鮮酒家不快用餐經歷。（示意圖／gettyimages）

該港男於Facebook群組「飲食黑店大全」發文，指他們一行12人於上周五（87月5日）到觀塘某海鮮酒家預約3,688元「龍躉宴」酒席包房，事前已支付500元訂金，當晚再支付餘下3,188元。

樓主表示，「龍躉宴」食物質素尚算正常，然而「服務質素體驗未如理想」。（Facebook群組「飲食黑店大全」）

樓主表示，「龍躉宴」食物質素尚算正常，然而「服務質素體驗未如理想」，並列出5大問題，直指「Blacklist（黑名單）不會再次光顧」。

問題1：食物份量不足，與餐牌有所出入



樓主指出，該「龍躉宴」食物份量不足，當中瑤柱蛋白炒飯和乾燒伊麵更變成「二選一」，「並不是每人兩款，與餐牌列明有所出入」。

樓主指出，該「龍躉宴」食物份量不足。（示意圖／資料圖片）

問題2：枱面極細



樓主說，他們預約「龍躉宴」時已交代人數是12位，惟入座時「桌面極小坐得非常不舒服，明顯是8到10人枱」，最終要聯絡經理才可以加大枱面。

問題3：沒有侍應分發碗和匙羹



樓主表示，食物上菜後，沒有侍應負責分發食飯碗和匙羹，需要自己分發。

樓主表示，食物上菜後，沒有侍應負責分發食飯碗和匙羹，需要自己分發。(《愛‧回家之開心速遞》劇照)

問題4：擅自拆開房間間隔



樓主指，他們食飯食到晚上9時左右，經理突然在沒有知會下拆開房間間隔，「當初可以購買酒席套餐旨在爭取包房方便聊天，對此安排頗為失望」。

問題5：要提早離開



樓主說，網上資料顯示酒家營業時間到晚上10時半，但到晚上9時30分，經理就通知他們需要晚上10時前離開；至晚上9時45分經理更表明希望他們即時離開，稱要「殺蟲清潔」。樓主一行人遂配合經理指示在晚上9時50分離開，但質疑「網上資料顯示酒家營業時間到晚上10時半，預約和入座前經理都沒有告訴我們原來需要10點前離開」。

《香港01》記者翻查相關酒家網站，寫明營業時間是星期一至六上午9時至晚上11時，星期日及公眾假期營業時間相同。

樓主表明「Blacklist（黑名單）不會再次光顧」。（Facebook群組「飲食黑店大全」）

帖文引來網民熱議，感嘆「三千幾蚊圍，貼錢買難受」、「都係返深圳食好」、「畀細枱同早收枱係死罪，其實最好要寫信投訴上管理層」、「仲有人去幫襯等於交智商稅」、「而家出外食飯，大銀碼單又擔心食物質素中伏，又受X氣 可以的話都係唔好搞」、「唔好賴香港人北上消費，呢啲咁嘅叫做西服務！係飲食業自己一手一腳泡製出來自己搞死自己！冇得怨人」。

不過也有網民認為，「西客你就唔算，不過其實咁食人均消費好低，以為自己上賓？」、「3688係最平嗰個餐，仲想有埋樓面全晚招呼？」、「九點拆房正常，唔收工。十點收檔，而家係正常」、「每位300幾蚊，想點？」。