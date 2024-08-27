性感女乘客強吻的士司機影片瘋傳！的哥反應笑爆網民　結局超展開

駕駛的士隨時「飛來艷福」？本港網絡流傳1段影片，見到有穿着性感女乘客乘搭的士付款後竟「強吻」司機。然而面對突如其來的「艷福」，司機「泰山崩於前而色不變」，定力十足，若無其事地道別女乘客。



影片引來網民熱議，看到司機反應爆笑，「走寶」、「這個反應……」、「男的像木頭不會打蛇隨棍上，只能說孩子，你還是太年輕了」。也有網民笑言是司機「靚仔」惹「禍」，「見個司機後生幾好樣啫，試下係油頭阿叔啊拿」、「帥哥才有的福利」。



翻查資料，該影片早於2017年流傳，至近日被「翻炒」轉載到多個群組，再掀關注。



本港網絡流傳1段影片，見到有穿着性感女乘客乘搭的士付款後竟「強吻」司機。（影片截圖）

網上流傳影片長43秒，顯示事發日期為2017年3月早上近7時。影片身穿「DEEP V」超低胸裝束的女乘客，當時坐在的士後座，正指示司機停在路邊讓她下車。司機聞言急停，女乘客因未有佩戴安全帶，在車輛晃動下撞向前方司機位。司機隨即放聲「哎呀哎呀哎呀」，女乘客則面帶笑容道歉「Sorry」。

女乘客當時坐在的士後座，正指示司機停在路邊讓她下車。（影片截圖）

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的士停定後，司機關心問「妳唔係去將軍澳咩，點解喺度落嘅？」，女乘客回應「I don’t know」，並從手袋取出100元紙幣用嘴巴咬直，再交予司機支付車資。司機找錢後，女乘客連聲道謝，更趁司機低頭處理事情分神，半身跨過司機位「強吻」司機臉頰，然後下車離開。

不過面對突如其來的「艷福」，司機相當淡定，若無其事地道別女乘客，似乎未有感到驚訝。

影片引來網民熱議，不少人看到司機反應爆笑，「帥哥才有的福利」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人看到司機反應爆笑，「走寶」、「這個反應……」、「男的像木頭不會打蛇隨棍上，只能說孩子，你還是太年輕了」、「真男人」。也有網民笑言是司機「靚仔」惹「禍」，「見個司機後生幾好樣啫，試下係油頭阿叔啊拿」、「帥哥才有的福利」、「大概知道這位帥哥司機已經習慣被女乘客們強吻了」。

亦有網民估計，女乘客可能喝醉酒，才會強吻司機。另有網民指女乘客行為太誇張，質疑是否「擺拍」自導自演。