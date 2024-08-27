小紅書湧現「高才通創業」攻略　教1年拿港府$170萬補貼：不會蝕

【高才通】為吸引人才來港，政府推出「高端人才通行證計劃（高才通）」，截至2024年6月已有近7.1萬人通過「高才通」來港。內地社交平台小紅書近日湧現教人利用「高才通」來港創業領取補貼攻略，聲稱1年就可以取得香港政府170萬元補貼，形容是「不會虧本的續簽方式」，「港府真的下血本了」。



帖文引來網民熱議，有人感到驚訝，「人人創業大法」、「水魚之都」；也有人質疑只是「吹水」博流量，「知就笑死，唔知就嚇死，呢堆津貼要實報實銷，又要你投入資金做配對，根本你無錢可以到手」。



為吸引人才來港，政府推出「高端人才通行證計劃（高才通）」，截至2024年6月已有近7.1萬人通過「高才通」來港。（資料圖片）

內地社交平台小紅書近日湧現教人利用「高才通」來港創業領取補貼攻略，主要以「高才走自僱是不會虧本的續簽方式啊」為題作招徠，稱「港府真的下血本了！原來香港zheng（政）府為了鼓勵創業，準備了高達170萬元的創業補助金」。

內地社交平台小紅書近日湧現教人利用「高才通」來港創業領取補貼攻略。（小紅書）

帖文表示，操作申請開香港公司不是難事，而要拿到創業補貼，須符合2個條件，包括「要有1間屬於自己的香港公司」以及「給公司開個戶證明你是在做業務的，不論是網店或是實體店都行」。

帖文續說，「高才通」可以領取的補貼是「TVP科技券計劃」和「BUD專項基金」，其中「TVP科技券計劃」門檻低申請比較容易，最多可領60萬元補貼，「申請比較容易，沒有行業的門檻，就算是新公司也能申請，也不會看你賺了多少錢，不用租辦公室也能拿補貼」；「BUD專項基金」則條件較多，「需要公司得開滿1年，年營業額要達到300萬RMB（約325萬港元），還有要在香港有實際業務、辦公室和員工等等……你的帳戶裏也得有進賬出賬的紀錄」。

內地社交平台小紅書近日湧現教人利用「高才通」來港創業領取補貼攻略。（小紅書）

帖文之後「教路」，3個月左右公司要穩定運營，「沒有實體辦公地也沒關係」，然後可以申請「TVP科技券計劃」搞網站及APP等，領取60萬元補貼，或是申請「中小企業市場推廣基金（EMF）去開拓市場，有10萬元補貼：1年後，如果公司流水超過200萬元，就要有實體辦公地方，申請「BUD專項基金」便有100萬元補貼。

帖文最後提醒有4點要注意，包括「要帶動香港經濟，真實運營是一定要的，而且也要給香港交稅」、「需要有個實體的辦公地方，畢竟也要支持一下香港的房地產」、「要活躍一下香港的經濟，所以可以多去香港出差或住兩天」、「要讓香港有新的就業機會，需要有本地員工」，稱做齊以上4點，就可以續簽。

內地社交平台小紅書近日湧現教人利用「高才通」來港創業領取補貼攻略。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人感到驚訝，「人人創業大法」、「水魚之都」、「納稅人真慘」。也有人質疑只是「吹水」博流量，「知就笑死，唔知就嚇死，呢堆津貼要實報實銷，又要你投入資金做配對，根本你無錢可以到手」、「通常政府補貼係你拎咗出嚟，做完晒啲嘢，再過會計審完，再出條數畀你，個結果唔滿意，係可以唔畀錢你」。

為吸引人才來港，政府推出「高端人才通行證計劃（高才通）」，截至2024年6月已有近7.1萬人通過「高才通」來港。（資料圖片）

翻查資料，「TVP科技券計劃」旨在支援本地企業或機構使用科技服務和方案，以提高生產力或將業務流程升級轉型，以「3（政府）：1（企業／機構）」配對模式為項目提供資助，每家企業或機構累計資助上限60萬元，最多可獲批6個項目。

至於「BUD專項基金」，旨在讓更多企業利用資助發展業務、拓展市場和增強競爭力。計劃中，香港非上市企業可為在內地、自貿協定及／或投資協定經濟體推行的發展品牌、升級轉型、拓展營銷之項目申請資助，資助可達項目總額50%，每個「BUD 專項基金」一般申請和電商易申請資助上限為100萬元；間企業累計資助上限為700萬元。