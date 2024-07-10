$200霸王餐！紅磡男女去連鎖米線賤招走數 遭醒目職員1招KO絕了
撰文：布萊恩
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【霸王餐】吃飯付款是常識吧？有港女於網上發文，指她日前到紅磡1間連鎖米線舖晚膳時，看到有1對男女「埋單」應要付200多元，惟對方疑想趁職員無閒理會時「走數」離開店舖，最後被收銀職員發現，即時使出絕招終令2人回頭付款。樓主則感嘆，「估唔到真係會有人咁夠膽走數」。
帖文引來網民關注，有人批評這對男女行為離譜，但也有人認為可能只是忘了付款或2人對於何人付款有誤會，未必是想「走數」。
該港女於社交平台「threads」發文，指上周五（7月5日）於紅磡1間連鎖米線舖晚膳時，見到有1對男女用餐共吃了200多元，卻企圖「走數」離開店舖，結果被「一眼關七」的收銀職員發現「叫返轉頭」，並大喝幾聲「小姐你未畀錢呀！」，最終同行男子只好回頭付款。
樓主感嘆「估唔到真係會有人咁夠膽走，然後又真係會返轉頭畀返（錢）」。她又說，這店舖經常都人手不足，「外賣太多，坐低想攞個code落單都等好耐，噚晚（7月5日）係得兩個姐姐去晒出餐pack外賣，但門口等外賣嘅人都係會等到失去耐性，直接行入去廚房度等攞，收銀阿姐要出外場做嘢，咁就俾人有機可乘」，而職員亦無奈道「見我哋去晒裏面做嘢，以為我哋睇唔到就走咗去」。
帖文引來網民關注，有人批評這對男女行為離譜，但也有人認為可能只是忘了付款或2人對於何人付款有誤會，未必是想「走數」。
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